Winclap adquiere Brkaway

Winclap, compañía global especializada en soluciones de crecimiento y liderada por su cofundador y CEO Mariano Sáenz, anunciará hoy la adquisición de la plataforma norteamericana Brkaway, una operación estratégica con la que busca acelerar la profesionalización y escalabilidad del marketing con creadores de contenido en América Latina.

Con esta adquisición, Winclap refuerza su unidad de contenido y proyecta beneficios por 14 millones de dólares en la región, integrando tecnología, datos e inteligencia artificial para conectar a marcas con miles de creadores. Brkaway resuelve la fragmentación operativa en la gestión de campañas con creadores, centralizando el descubrimiento, onboarding, ejecución y seguimiento de colaboraciones, lo que reduce tiempos, costos y complejidad para marcas y agencias, y permite operaciones a mayor escala y con mayor control.

El movimiento se enmarca en la expansión de la economía de creadores en América Latina, una de las regiones más dinámicas a nivel global. Las proyecciones de la industria estiman que este mercado crecerá a una tasa anual cercana al 28 por ciento entre 2025 y 2033, impulsado por el auge del comercio digital, el video corto y el social commerce, con México posicionado como uno de los mercados clave por su nivel de profesionalización y diversidad de talento.

Actualmente, más de 15 mil creadores utilizan Brkaway, que ha gestionado la entrega de más de 228 mil activos de contenido y ha generado 5.6 millones de dólares en ingresos para talento creativo. Esta infraestructura se integrará a Winclap Studio, fortaleciendo operaciones en mercados como México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile.

En el contexto mexicano, la integración representa un avance significativo en la profesionalización del ecosistema de creadores, al reducir la dependencia de procesos informales, ordenar flujos de trabajo y posicionar a Winclap como un socio estratégico de largo plazo tanto para creadores emergentes como consolidados.

Crecimiento e-commerce LATAM

Endeavor, dirigida en México por Vincent Speranza, en alianza con MercadoLibre, dará a conocer el martes 27 de enero el estudio “Detrás del clic: El ecosistema que sostiene el e-commerce en LATAM”. El informe revela que el comercio electrónico en América Latina crece 1.5 veces más rápido que el promedio global y alcanza un valor de 215 mil millones de dólares. El liderazgo de la región en e-commerce responde a la integración de pagos, crédito, logística, publicidad y tecnología a lo largo del recorrido del cliente. El estudio señala que 84 por ciento de las compras en línea se realiza desde dispositivos móviles, 47 por ciento de los usuarios abandona una plataforma tras una mala experiencia, 56 por ciento identifica los retrasos en la entrega como principal fricción y 74 po ciento prioriza la claridad en precios y políticas, en contraste con el 31 por ciento que valora la personalización. La inversión en la región confirma este cambio estructural: Crédito y Pagos lidera la captación de inversión con 55 millones de dólares por empresa; Logística y Fulfillment registra 46 millones, y Marketplaces 12 millones.

ISSSTE bajo revisión

El pasado 24 de diciembre, el ISSSTE, bajo la dirección de Martí Batres, adjudicó un contrato por 2 mil 400 millones de pesos a la empresa Hurga Sanitización y Limpieza, encabezada por Roberto Hurtado Miranda y Joel Aniceto García López, en conjunto con otras nueve compañías, para encargarse de los servicios de limpieza en las oficinas del instituto a nivel nacional. Sin embargo, según comprobantes de obligaciones fiscales en materia de seguridad social con fecha 24 de enero de 2026, más de 7 mil trabajadores contratados para estas labores no han sido registrados en su totalidad ante el seguro social. En el sector se señala que esta situación no podría ocurrir sin la participación de funcionarios del propio ISSSTE, por lo que se ha solicitado la intervención de Luisa Obrador, titular de Incorporación y Recaudación del IMSS, para revisar el caso.

Novedad en Basham, Ringe y Correa

La firma Basham, Ringe y Correa ha anunciado la adición de Mario Uribe como socio para su oficina en la Ciudad de México. Respaldado por más de 20 años de experiencia, Uribe es penalista con experiencia en procedimientos federales y estatales, enforcement de propiedad intelectual y compliance penal.