Se afianza en Vinte

Sergio Leal, presidente de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Vinte, incrementó su posición accionaria en la compañía durante el cierre de 2025 mediante la adquisición de 134 mil 464 títulos. Esta operación bursátil refuerza su estatus como el principal accionista individual de la firma, consolidando el control sobre la estructura de capital de la organización. La transacción, realizada en las últimas jornadas del año previo, refleja un movimiento de reinversión patrimonial directa por parte de la presidencia en el capital social de la propia desarrolladora. De acuerdo con los registros de la empresa, la compra de estas 134 mil 464 acciones se suma a la participación mayoritaria que Leal ya ostentaba, situándolo como el tenedor con mayor volumen de activos en lo individual dentro del grupo. Este tipo de movimientos accionarios por parte de directivos de alto nivel suele interpretarse en el sector financiero como una señal de certidumbre sobre el valor intrínseco de la compañía y sus proyecciones de crecimiento en el mercado de vivienda.

Terminal en Veracruz va por inversión

No todos los movimientos relevantes se miden en obras terminadas; algunos empiezan en el momento en que se toman decisiones. A finales de 2025, Hutchison Ports ICAVE, representada por Jorge Magno Lecona, formalizó con la ASIPONA Veracruz, que lleva Abraham Caballero Rosas, el acuerdo que da paso a una nueva etapa de desarrollo de su terminal de contenedores, un proyecto que prevé una inversión de más de 4 mil 500 millones de pesos en los próximos años para fortalecer muelles, superficie operativa y capacidad tecnológica en el puerto. La apuesta es clara: anticiparse al crecimiento del comercio marítimo y preparar a Veracruz para operar en una escala mayor, con tres posiciones de atraque, equipos eléctricos y una capacidad proyectada de hasta 2.4 millones de TEUs. Más que un anuncio de infraestructura, el convenio refleja una forma de entender la logística: planear con tiempo, coordinar al sector público y privado y construir competitividad anticipada.

Acuerdo previo al T-MEC

La revisión del T-MEC y el endurecimiento de los requisitos en mercados internacionales han posicionado a la calidad y el cumplimiento normativo como ejes estratégicos para el sector automotriz. En este escenario, el Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (Comenor), a través de NYCE, y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) formalizaron un convenio de colaboración. Carlos Pérez, director general de NYCE, y Rogelio Garza, presidente de la AMIA, encabezan este acuerdo que busca fortalecer la evaluación de la conformidad en insumos, componentes y dispositivos. El proyecto abarca desde sistemas de seguridad y llantas hasta fluidos y dispositivos eléctricos, con el objetivo de anticipar los retos derivados del nearshoring y las presiones regulatorias sin comprometer la continuidad operativa de las empresas.

La colaboración tiene un impacto transversal en la cadena de valor al facilitar la certificación para las armadoras y ofrecer asesoría con acceso preferencial a los proveedores. Esta sinergia técnica reduce costos y tiempos de respuesta para las pequeñas y medianas empresas, factor que contribuye a evitar cuellos de botella en el suministro de componentes. Asimismo, el convenio refuerza la posición de México como centro de manufactura al alinearse con estándares de seguridad y sostenibilidad exigidos por el comercio internacional. Este modelo de cooperación institucional busca establecer un precedente para otros sectores estratégicos que enfrentan procesos de actualización normativa y buscan mantener la competitividad en las cadenas regionales de valor.

Sanulac México retira lotes de leche

Sanulac México inició el retiro voluntario y preventivo de diversos lotes de leche infantil de la marca Alula tras detectar la presencia de cereulida en un ingrediente proporcionado por un proveedor internacional. La empresa explicó que esta sustancia, identificada en el componente omega-6 ARA, puede provocar trastornos digestivos como vómitos y diarrea en los menores.

“Tras recibir esta alerta, y en paralelo con los análisis solicitados al proveedor del ingrediente en cuestión, Sanulac México puso inmediatamente en marcha análisis a través de un laboratorio independiente acreditado con el fin de evaluar los productos potencialmente afectados”, refirió.

La decisión se tomó luego de que análisis complementarios en biberones ya preparados revelaran la presencia de esta toxina, a pesar de que las pruebas iniciales en el ingrediente seco habían resultado conformes. El retiro afecta a productos distribuidos en mayoristas, farmacias y cadenas comerciales. Sanulac México aclaró que, hasta el momento, no se han reportado casos de afectaciones a la salud vinculados al consumo de estos productos.