Relevo ejecutivo en Nemak

Armando Tamez Martínez concluirá su gestión como director general de Nemak el próximo 31 de marzo de 2026, tras una trayectoria de 42 años en la compañía, de los cuales 13 fueron al frente de la organización. El Consejo de Administración designó a Hervé Boyer para asumir el cargo a partir del 1 de abril de 2026, como parte de un proceso de sucesión estructurado que busca garantizar la continuidad y el crecimiento estratégico de la empresa a largo plazo.

Hervé Boyer es ingeniero por la École Centrale de Nantes y posee estudios ejecutivos en Harvard Business School e INSEAD. En su experiencia profesional reciente destaca su labor como director global de operaciones y miembro del Consejo Ejecutivo de Nexteer Automotive. Con tres décadas de trayectoria en la industria automotriz, Boyer cuenta con experiencia en gestión de líneas de producto, ventas y operaciones internacionales.

Nemak implementará un proceso de transición ordenado para mantener la estabilidad en las operaciones y el cumplimiento de los compromisos con clientes y empleados.

Récord en puerto de Veracruz

El arribo del buque portacontenedores CMA CGM ORFEO al puerto de Veracruz representa un indicador de la capacidad técnica de México para recibir navíos de mayores dimensiones. Con casi 350 metros de eslora, la operación de esta embarcación es consecuencia de la planificación ejecutada por Hutchison Ports ICAVE, bajo la dirección de Jorge Magno Lecona. La transición de la totalidad de sus operaciones hacia la Bahía Norte facilitó el establecimiento de una Terminal Especializada de Contenedores diseñada bajo estándares internacionales.

Este desarrollo de infraestructura requirió una inversión superior a los 9 mil millones de pesos, recursos que se destinaron a la construcción de instalaciones de alta resistencia, el dragado de calados profundos y la ganancia de terrenos al mar. La operatividad del CMA CGM ORFEO en los muelles nacionales establece que la actualización de la infraestructura portuaria es el factor que permite la integración del país en los circuitos más demandantes del comercio marítimo global.

México lidera en FITUR

La designación de México como socio invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que inicia este 21 de enero en Madrid, posiciona al país en uno de los foros con mayor influencia para la industria global. Este nivel de exposición demanda una infraestructura capaz de satisfacer los estándares del mercado internacional. En este contexto, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), dirigido por Raúl Revuelta, ejecuta su Plan Maestro de Desarrollo con una inversión aproximada de 25 mil millones de pesos distribuida entre el ejercicio anterior y el presente año para fortalecer sus 14 terminales aéreas.

La aplicación de estos recursos financieros se concentra en obras destinadas a elevar la competitividad nacional. En los aeropuertos de Tijuana y Los Cabos, los proyectos programados para el periodo 2025-2026 comprenden la ampliación de edificios terminales, la construcción de vialidades y el mantenimiento de pistas y rodajes. Estas acciones buscan gestionar de manera eficiente el flujo de pasajeros internacionales, el cual supera los 20 millones de usuarios anuales en ambas sedes.

Por su parte, en Guadalajara continúa la edificación de la Terminal 2 con progresos en su estructura, fachadas e instalaciones, además de la reciente conclusión de las áreas de estacionamiento. En Puerto Vallarta, el desarrollo de una segunda terminal proyecta duplicar la capacidad operativa del recinto. Al finalizar este ciclo de expansión, la infraestructura aérea consolida a México como un nodo de conexión entre América del Norte, Latinoamérica y Europa.

Naúma debuta en España

Por cierto, en el marco de la FITUR 2026, el proyecto inmobiliario nacido en Cancún, Nautica Residences by Naúma, llegará a España impulsado por Moisés Jafif, en alianza con GMB y con el respaldo de Authentic Brands Group. Con una inversión estimada en 5 mil millones de pesos, más de 50 amenidades y dos torres de 20 niveles más villas premium, el proyecto se presentará en Madrid —del 20 al 25 de enero— en el exigente entorno del Hotel Wellington, dejando claro el perfil de inversionista que busca. Si consolida su ancla en Cancún y el Caribe, la expansión internacional podría ser un mero trámite. Crecer con marca, capital y estrategia no garantiza el éxito, pero sí envía un mensaje que el mercado entiende sin rodeos.