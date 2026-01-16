Vinte prepaga 738 mdp

Mientras muchas empresas aún negocian plazos, Vinte, presidida por Sergio Leal Aguirre, inició 2026 con una sólida estrategia financiera al prepagar 738 millones de pesos en créditos bancarios. Este movimiento refleja un enfoque en control financiero más que en crecimiento acelerado, destacándose en un sector donde el apalancamiento suele ser la norma.

El ajuste incluyó la liquidación total de un crédito de 500 millones de pesos con BBVA, utilizado para la adquisición de Javer, operación realizada con excedentes de caja. Este movimiento mejora el perfil de vencimientos de la compañía y reduce su costo financiero consolidado, enviando señales positivas al mercado y al sector bancario.

Adicionalmente, Vinte cerró 2025 con el prepago de 238 millones de pesos en créditos de Derex, lo que libera capacidad de crecimiento en el noroeste del país. Con esta limpieza de balance, la desarrolladora no solo ajusta su deuda, sino que refuerza su margen de maniobra para futuros proyectos en un mercado competitivo.

Con una estrategia clara, Vinte inicia el año con una posición financiera fortalecida, lista para tomar decisiones estratégicas y consolidarse en el tablero inmobiliario.

Michelin renueva a Menegaux

Michelin anunció la renovación del mandato de Florent Menegaux como presidente mundial y socio general gestor de la compañía por cuatro años más. Fundada en 1889 y con sede en Clermont-Ferrand, Francia, la empresa se ha consolidado como líder en el segmento premium de llantas, mientras acelera su transformación hacia un fabricante global de compuestos y experiencias que impactan la vida diaria. Actualmente, el Grupo tiene presencia en 175 países, cuenta con 129 mil 800 colaboradores y genera ventas anuales de 27 mil 200 millones de euros.

La decisión fue tomada por SAGES, en su calidad de Socio General No Gestor de la Compañía General de Establecimientos Michelin (CGEM), encabezada por Vincent Montagne, y aprobada por unanimidad por el Consejo de Supervisión de Michelin, presidido por Barbara Dalibard, el pasado 12 de enero de 2026. Además, SAGES propuso el nombramiento de Philippe Jacquin como director general en sustitución de Yves Chapot, decisión que será sometida a la próxima Junta de Accionistas el 22 de mayo de 2026.

El desempeño reciente de Michelin respalda esta continuidad. En 2024, la compañía reportó 27.2 mil millones de euros en ventas, 3.4 mil millones de euros de resultado operativo (margen del 12.6 por ciento a tipo de cambio constante), 2.2 mil millones de euros en flujo libre de caja y 1.9 mil millones de euros en utilidad neta. Además, reforzó su posicionamiento en segmentos de alto valor, con las llantas de 18 pulgadas o mayores representando el 65 por ciento de sus ventas, reflejando su enfoque en productos premium.

Con esta renovación, Michelin asegura estabilidad en su liderazgo y refuerza su estrategia de crecimiento en segmentos de alto valor y sostenibilidad, consolidándose como un referente global en movilidad y compuestos avanzados.

FEMSA mejora en gestión laboral

Por tercer año consecutivo, Coca-Cola FEMSA México recibió la certificación Top Employers™ 2026, un reconocimiento que refleja su compromiso con la gestión del talento en un entorno laboral exigente. Este logro evidencia una estrategia clara y disciplina interna para priorizar a las personas como eje central del negocio.

De acuerdo con la evaluación del Top Employers Institute, Coca-Cola FEMSA mejoró su puntaje general al pasar de 68.8 en 2024 a 77.77 en 2025, con avances significativos en Estrategia de Talento, Aprendizaje y Desarrollo. Este desempeño también le permitió obtener la certificación Top Employers Latin America 2026, posicionándose como el único embotellador del Sistema Coca-Cola con reconocimiento regional.

Además, las operaciones en Colombia, Brasil y Guatemala lograron certificaciones individuales, destacando en áreas como Ética y Valores, Desempeño y Diversidad e Inclusión, consolidando una cultura organizacional sólida y alineada con los estándares globales.

Con este reconocimiento, Coca-Cola FEMSA reafirma que el talento no solo es una prioridad, sino un motor estratégico para su liderazgo en el mercado.