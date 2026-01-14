ifahto impacta 16 millones

ifahto, empresa de experiential marketing en México y Latinoamérica, reportó resultados destacados al cierre de 2025, consolidándose como una de las agencias más importantes del sector. Durante el año, la compañía impactó a más de 16 millones de personas mediante activaciones, experiencias inmersivas y programas presenciales y omnicanal, superando los KPIs establecidos en alcance, engagement, generación de leads y ventas atribuibles.

“En 2025 fortalecimos de manera contundente nuestro liderazgo en el BTL y el Experiential Marketing, convirtiéndonos en la agencia más completa, robusta y confiable del país, con una clara orientación a resultados y data”, señaló Ignacio Famanía, CEO de ifahto.

Entre sus logros, destacó la renovación de su equipamiento audiovisual con estándares internacionales, una fuerte inversión en tecnología y la adopción de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar la eficiencia y personalización de experiencias.

En el ámbito internacional, la compañía continuó su expansión a través de ifahto WorldWide e ifahto MeetingPlanner, operando proyectos en múltiples regiones del mundo.

“Nuestro crecimiento internacional en 2025 reafirma nuestra capacidad para operar proyectos de gran escala y posicionarnos como un partner creativo y operativo confiable a nivel global”, dijo Fernando Famanía, CEO de ambas unidades.

ifahto también lideró eventos en sectores como el automotriz, fintech, digital y farmacéutico, realizando más de 100 eventos en este último sector con una afluencia superior a 15 mil asistentes.

Además, en 2025, la empresa fue reconocida con premios relevantes, como el Premio Heel por tercer año consecutivo, la inclusión de Fernando Famanía en el Eventex Powerlist 2025 y la Medalla a la Excelencia en Meetings & Events de Convenciones Latinoamérica.

Con la vista puesta en 2026, ifahto apuesta por la tecnología, el talento y las oportunidades que traerá el año mundialista, bajo su nuevo mantra: “Go Beyond”, buscando ir más allá de lo posible.

Carso liquida inversión cementera

Grupo Carso, de Carlos Slim, informó que, a través de sus subsidiarias Fortaleza USA LLC y Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, alcanzó un acuerdo para la venta de Keystone Cement Holding y Keystone Cement Company a Maple Holding Company LLC (Titan America), por un monto aproximado de 310 millones de dólares, de los cuales, el 55 por ciento (cerca de 170.5 millones de dólares) corresponde a Grupo Carso. La operación, que está sujeta a ajustes postcierre habituales, se proyecta concluir en el segundo semestre de 2026.

Como antecedente, Keystone Cement era parte de Giant Cement Holding, empresa adquirida en 2016 por Carso, mediante una inversión de 220 millones de dólares por el 55 por ciento de la compañía. En 2024, Keystone fue separada de Giant Cement como parte de la venta de esta última a Heidelberg Materials, permitiendo que Carso mantuviera el control de Keystone y ahora complete su monetización mediante la venta a Titan America, una cementera internacional con sede en Grecia.

Con esta transacción, Carso obtiene un retorno total de 770 millones de dólares derivado de las ventas de Giant Cement en 2025 (600 millones de dólares) y Keystone Cement en 2026 (170.5 millones de dólares). Este flujo de caja fortalecerá su posición de liquidez y podría ser reinvertido en sectores clave como infraestructura, energía o telecomunicaciones, relevantes para el grupo en México y Latinoamérica.

8,600 acreditaciones en 18 países

A 27 años de su creación, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) se consolida como un pilar técnico para la economía nacional, con más de 8 mil 600 acreditaciones vigentes y presencia en 18 países. La institución, presidida por Raúl Tornel y Cruz, respalda sectores clave como la construcción, salud, energía, medio ambiente y agroindustria, garantizando que productos y servicios cumplan con estándares nacionales e internacionales.

Con un equipo de 155 colaboradores y más de mil 300 evaluadores expertos, la EMA asegura calidad y certidumbre técnica. Durante 2025, la institución fortaleció su labor educativa alcanzando a más de 18 mil personas a través de jornadas, webinars y cursos. Entre los reconocimientos obtenidos destacan la Marca Notoria del IMPI y el distintivo de Empresas Excepcionales en dos categorías.

Con casi tres décadas de trayectoria, la EMA continúa alineando sus esfuerzos para garantizar que las industrias mexicanas cumplan con estándares globales, fomentando una economía más competitiva y sostenible.