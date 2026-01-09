Última milla crece 7.4 por ciento

La logística de última milla en México tiene el potencial de superar los 3 mil 600 millones de dólares hacia 2030, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7.4 por ciento, según datos recientes. Este avance, impulsado por la aceleración del comercio electrónico, responde a las crecientes demandas de los consumidores digitales, quienes exigen entregas más rápidas, flexibles y eficientes.

En este contexto, pickit, una empresa tecnológica especializada en logística de última milla, ha demostrado cómo los modelos colaborativos pueden transformar el sector. A través de una red de puntos de despacho y entrega de paquetes, la compañía ha reducido hasta un 60 por ciento los kilómetros recorridos, logrando ahorros logísticos del 30 por ciento.

“La logística de última milla es mucho más que el proceso final de una entrega; impacta directamente en la experiencia de compra y en la confianza del usuario que evalúa la promesa de marca”, expresó Facundo Schinnea, cofundador y CEO de pickit.

Desde su llegada a México en 2019, pickit ha optimizado las operaciones logísticas, ofreciendo flexibilidad para que los consumidores elijan cuándo y dónde recibir o enviar paquetes. Este modelo, que también incluye entregas en el mismo día y una gestión ágil de devoluciones, ha posicionado a la empresa como un referente del sector en mercados como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

“Incrementamos la efectividad de las entregas, mejorando la experiencia de los consumidores y avanzando hacia soluciones tecnológicas amigables con el medio ambiente”, destacó Schinnea.

El crecimiento del e-commerce en México refuerza esta tendencia. Según el Estudio sobre Venta Online en México 2025 de la AMVO, el 80 por ciento de los consumidores digitales considera que la comodidad, la rapidez y los beneficios logísticos son factores clave en su decisión de compra. En 2024, 67 millones de mexicanos realizaron compras en línea, con el 85 por ciento optando por envíos a domicilio, mientras que el 8 por ciento prefirió puntos de retiro y el 3 por ciento utilizó casilleros inteligentes.

Con América Latina posicionada como la segunda región de mayor crecimiento en e-commerce global, con un 10.5 por ciento en 2024, la logística de última milla se consolida como un pilar estratégico para responder a las demandas de un consumidor cada vez más exigente y conectado.

Volaris crece en diciembre

Volaris, liderada por Enrique Beltranena, reportó un crecimiento positivo en su tráfico de pasajeros durante diciembre, con señales de aceleración tanto en operaciones nacionales como en internacionales. Sin embargo, el factor de ocupación mostró una ligera contracción, aunque permaneció alineado con su promedio histórico y por encima del promedio de otras aerolíneas nacionales.

En el segmento nacional, Volaris presentó una mejora impulsada por avances en la revisión de motores Pratt & Whitney y estrategias para mitigar el impacto de este proceso. Además, la AFAC autorizó a la aerolínea operar aeronaves con matrícula extranjera bajo el esquema de “wet lease” durante 43 días, del 1 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, apoyando así su capacidad operativa.

En el tráfico internacional, la aerolínea registró su primer crecimiento de doble dígito desde abril de 2025. Esto fue favorecido por una menor incertidumbre en temas fronterizos y migratorios entre EU y México, lo que permitió a los viajeros VFR (Visiting Friends and Relatives) retomar sus viajes, especialmente durante el último trimestre del año.

De cara a 2026, Volaris espera mantener un promedio de 32 a 33 aeronaves en tierra, ligeramente inferior al promedio de 2025, lo que podría optimizar sus operaciones. Además, la aerolínea planea fortalecer su red en Tijuana y Guadalajara, dos de los cinco aeropuertos más importantes para sus operaciones en México.

Plan México refuerza sostenibilidad

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), actualizó su Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible. Este documento se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Taxonomía Sostenible de México, ampliando las etiquetas elegibles más allá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para incluir actividades relacionadas con transición y biodiversidad, entre otras.

La actualización contó con la participación de Scotiabank, que actuó como Coagente Estructurador de Sostenibilidad, desempeñando un rol clave en la alineación del marco con estándares internacionales. Este cambio habilita una gama más amplia de instrumentos de financiamiento destinados a canalizar recursos hacia sectores estratégicos.