El contrabando técnico, generado por errores en clasificación, valoración u origen de productos, se ha convertido en un problema significativo para sectores como la venta de combustibles, e-commerce, textiles, acero y aluminio, según Aduanapp, una plataforma mexicana con más de 18 años de experiencia en comercio exterior. Este tipo de contrabando no surge de prácticas ilegales tradicionales, sino de falta de trazabilidad y estandarización en los procesos aduaneros.

“No se trata de señalar sectores, sino de entender dónde la falta de estandarización genera mayores fugas. Por ejemplo, en combustibles y metales, una sola fracción mal clasificada puede implicar millones en omisiones; en e-commerce, el volumen masivo de paquetes multiplica el riesgo”, comentó Julio Cantú Salazar, CEO y cofundador de Aduanapp.

Para abordar este problema, Aduanapp recurre a la inteligencia artificial (IA), que permite procesar cientos de partidas en minutos, validar descripciones y códigos en segundos, y generar trazabilidad con justificación legal. En sectores como acero y textiles, la plataforma desglosa atributos técnicos para evitar subvaluaciones o errores recurrentes, mientras que en comercio digital reduce riesgos asociados al volumen masivo de transacciones.

La falta de estandarización técnica no solo afecta la recaudación fiscal, sino también la competitividad internacional. Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA), entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de las declaraciones aduaneras presentan errores en clasificación HS, lo que genera impactos en la recaudación y en los flujos logísticos. En un país como México, con un comercio exterior que supera el billón de dólares, esto implica miles de operaciones afectadas cada año.

“Esto no es un tema de castigo, sino de estandarización técnica. Si México adopta este tipo de herramientas, no solo combate fugas fiscales, sino que fortalece su posición frente a Estados Unidos y Asia”, señaló Cantú Salazar. La plataforma busca prevenir problemas desde el diseño, alineándose con los objetivos de la Agencia de Transformación Digital y la autoridad aduanera para construir un sistema más técnico y trazable.

Un solo error en clasificación puede tener un impacto significativo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Según Aduanapp, un error puede derivar en el pago de aranceles retroactivos del 10 por ciento al 50 por ciento, demoras en almacenaje y pérdidas en ventas de entre 5 por ciento y 15 por ciento debido a costos no previstos.

“En operaciones reales en México y Estados Unidos, Aduanapp clasifica mercancías con precisión a nivel NICO (Número de Identificación Comercial) y HTS (Programa Arancelario Armonizado), utilizando merceología para desglosar atributos técnicos. Esto genera trazabilidad desde el origen hasta el destino”, explicó Cantú Salazar.

Aduanapp busca reducir riesgos, optimizar procesos y generar certidumbre para todos los actores en el comercio exterior. La herramienta no solo detecta problemas a posteriori, sino que los evita desde la raíz.

Grupo Televisa y Ollamani se reestructuran

En las empresas que controla Emilio Azcárraga hubo un cierre de año muy movido que pocos han registrado. La empresa Ollamani, empresa que controla al Club América y el Estadio Banorte, se asoció –en un 49 por ciento– con dos importantes empresas de los Estados Unidos: el fondo General Atlantic y la empresa de inteligencia deportiva The Kraft Group. Lo que además de recursos le dará elementos para crecer sus negocios. Y, en paralelo hubo un swap de acciones entre ejecutivos, con lo que Emilio Azcárraga subió su participación en Ollamani, para tener ahora un 38 por ciento. Empresa que en los últimos 12 meses ha subido su valor en 117 por ciento. Y, a la par, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia adquirieron, de Emilio Azcárraga, acciones de la serie A de Grupo Televisa, con lo que tiene cada uno de ellos, ahora, un 11 por ciento de la misma serie, mientras que Emilio Azcárraga un 24 por ciento. Así que, entre reportes a Bolsa y cierres contractuales, no hubo días de asueto en Televisa. Con estos movimientos accionarios es probable que arranquen nuevos proyectos de los que habrá que estar al tanto.