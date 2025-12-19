¡Asegura tu vuelo mundialista!

El anuncio del calendario del Mundial de la FIFA 2026 ha provocado una reacción inmediata en los planes de viaje de los aficionados, especialmente en Latinoamérica. El informe Travel Trends 2026 confirma que la región ya registró un aumento del 18 por ciento en las búsquedas de vuelos durante el último año, un indicador claro de la demanda que se espera intensificar tras la definición de las sedes.

“El Mundial no solo mueve a los aficionados, también mueve las tarifas aéreas. En cuanto se da a conocer el calendario, la demanda crece y los precios pueden cambiar rápidamente. Por eso siempre sugerimos comparar opciones cuanto antes y activar alertas de precio. A veces, un solo día puede cambiar por completo las posibilidades de quienes quieren vivir el torneo en vivo”, dijo Lourdes Losada, directora de la región de AMERs en Skyscanner.

Para facilitar este proceso, la plataforma ha dispuesto el Football Flight Finder, una herramienta especializada que permite a los aficionados consultar directamente los partidos y sedes, iniciando desde allí la exploración y comparación de las mejores opciones de vuelo.

La utilidad de estas herramientas se centra en la comparación transparente y rápida de tarifas. Funcionalidades como las alertas de precio notifican cuando bajan las tarifas hacia sedes clave como Ciudad de México, Guadalajara o las ciudades anfitrionas en EU y Canadá.

Además, los filtros inteligentes permiten al viajero personalizar la búsqueda por aerolínea o escalas, mientras que la flexibilidad de fechas ayuda a identificar los días más económicos para volar, maximizando el ahorro.

Skyscanner conecta a millones de viajeros a nivel global con más de mil 200 socios de viaje.

Crisis hídrica y filantropía

El déficit estructural de agua en México se agrava con más del 65 por ciento del norte del país en sequía extrema y un tercio de los hogares sin infraestructura de almacenamiento. Ante este escenario, Rotoplas lanzó “Rotogotas de Ayuda”, un modelo de filantropía digital que transforma la interacción en redes sociales en donaciones directas de tinacos para comunidades vulnerables.

Coordinada con CENACED, la iniciativa busca mitigar el impacto de los racionamientos constantes mediante el almacenamiento doméstico. En un contexto de emergencia hídrica, la estrategia de la compañía —liderada operativamente en el sector público por Efraín Morales en Conagua— combina la participación ciudadana con la responsabilidad social, respondiendo a la creciente exigencia de soluciones inmediatas para el acceso al recurso.

Desafíos y recuperación económica

La economía mexicana concluirá el año con un debilitamiento marcado por un crecimiento de apenas 0.3 por ciento. Este estancamiento responde a la transición en el gasto público, una contracción en la inversión privada y la incertidumbre generada por la política arancelaria con EU. Sin embargo, el panorama proyectado por Kapital Grupo Financiero sugiere una recuperación impulsada por la resolución satisfactoria de la revisión del T-MEC, lo que disiparía las dudas sobre el flujo de exportaciones.

Aunado a la certidumbre comercial, el análisis de la firma destaca que el presupuesto federal enfocado en infraestructura mediante el Plan México y el impulso al consumo derivado del Mundial de Futbol serán motores clave para el turismo y los servicios. En el ámbito monetario, aunque la inflación se mantendrá por encima del objetivo de Banxico durante la primera mitad del próximo año, se espera un tipo de cambio estable y una tendencia a la baja en las tasas de interés, las cuales podrían situarse en 6.50 por ciento hacia el cierre de 2026..

Nueva etapa en AMRACI

La Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios (AMRACI), que agrupa a especialistas, ingenieros y empresas dedicadas a impulsar estándares, normativas y buenas prácticas para fortalecer la protección contra incendios en el país, designó como su nuevo presidente a David Morales, vicepresidente Senior y Consultor Principal de Códigos de FM, una de las aseguradoras industriales más relevantes a nivel global y referente en ingeniería, prevención y gestión de riesgos en el ámbito de la propiedad comercial. Con más de 20 años de experiencia en análisis de riesgos y protección de activos industriales.

Al frente de AMRACI, Morales enfrentará el desafío de consolidar el papel estratégico de la asociación en un contexto donde los siniestros industriales generan pérdidas millonarias.