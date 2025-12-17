Mundial 2026: goles de color

Mientras México, Estados Unidos y Canadá aceleran el paso para convertirse en la vitrina global del 2026 con el Mundial de Futbol, la industria de pinturas se prepara para un pico de demanda inédito. La remodelación de estadios y el embellecimiento urbano de las ciudades sedes requerirán millones de litros de pintura y recubrimientos especializados. En este contexto estratégico, la empresa de pinturas y recubrimientos con sede en Pittsburgh, PPG, anunció movimientos clave en su tablero directivo para capitalizar esta coyuntura.

La firma informó que Javier Sosa Mejía, actual cabeza de PPG Comex, ampliará sus responsabilidades asumiendo la presidencia de PPG Latinoamérica a partir del 1 de enero de 2026. El nombramiento no es casual: al ser experto en recubrimientos arquitectónicos, Sosa liderará la estrategia justo cuando la infraestructura hotelera y urbana de la región exige una renovación total para recibir al turismo internacional.

Este relevo marca el cierre de una era con la jubilación de Adriana Macouzet el próximo 30 de abril de 2026. Macouzet, una figura histórica que inició como formuladora en 1984, deja un legado de 40 años.

La reestructura también alinea la operación con la integración norteamericana del torneo: Jennifer Solcz asumirá la vicepresidencia de recubrimientos protectores y marinos para toda América (incluyendo USCA y Latinoamérica), unificando el mando en el continente. Con Sosa y Solcz al frente, PPG busca asegurar que, cuando ruede el balón, sus resultados financieros también anoten gol.

Músculo energético del sureste

Mayakán duplicará capacidad de gas natural hacia 2027. El proyecto de ampliación del gasoducto Mayakán —operado por ENGIE México y Macquarie— contempla elevar su capacidad de 250 a 567 MMpcd mediante la construcción de una tubería paralela de unos 700 km entre Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. La obra permitirá abastecer con mayor estabilidad a las plantas de ciclo combinado de la CFE, que hoy operan con limitaciones por falta de gas.

El paquete incluye un contrato de transporte a largo plazo con CFE y la entrada de Macquarie con 50% de participación, operación valuada en 360 mdd, con un valor empresarial proyectado de hasta 3 mil mdd al cierre de la construcción. La conclusión del proyecto está prevista para primer semestre de 2027.

A nivel energético, la ampliación busca reducir la dependencia de combustibles caros y contaminantes, mejorar la seguridad de suministro en la Península de Yucatán y disminuir hasta 7.4 millones de toneladas de CO₂ al año. En su fase de obra se estiman 4 mil 500 empleos y alrededor de 275 proyectos de infraestructura social en comunidades aledañas.

Para la región, el incremento de capacidad puede significar energía más estable, menor riesgo de apagones y mejores condiciones para atraer industria, aunque la ejecución y la transparencia en beneficios comunitarios serán clave para su impacto final.

Covalto pisa fuerte internacional

David Poritz y Allan Apoj, CO-CEOs de Banco Covalto, refuerzan la expansión internacional del banco mexicano con dos operaciones estratégicas que anunciarán esta semana. La primera alianza con Valfort USA permitirá a Covalto ingresar al dinámico sector inmobiliario estadounidense, abriendo nuevas oportunidades de negocio y diversificación. Paralelamente, la segunda operación con la brasileña OyaCare posiciona al banco en el sector salud, apoyando clínicas especializadas en el bienestar integral de la mujer. Estas iniciativas reflejan la visión global de Covalto y su apuesta por mercados clave en América, fortaleciendo su presencia y servicios en nichos de alto crecimiento.