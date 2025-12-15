Pinterest nombra líder regional

Pinterest continúa expandiéndose internacionalmente con un enfoque estratégico en Latinoamérica, una región clave dentro de su plan de crecimiento. Como parte de esta apuesta, la compañía nombró a Marcos Westphalen como vicepresidente para América Latina, quien reportará directamente a Cecile Van Steenberge, vicepresidenta de Ventas Internacionales de Pinterest.

En los últimos trimestres, Pinterest ha mostrado un crecimiento sostenido fuera de Norteamérica, con un aumento del 16 por ciento en usuarios activos mensuales y un incremento del 66 por ciento en ingresos en el resto del mundo, donde se incluye México y el resto de Latinoamérica.

Actualmente, más del 80 por ciento de los usuarios de Pinterest están fuera de norteamérica subrayando la importancia estratégica de audiencias como la latinoamericana, caracterizadas por el auge del comercio electrónico.

“Latinoamérica es clave para el éxito de Pinterest, con una sólida base de anunciantes y una cohorte creciente de usuarios que están adoptando de verdad la búsqueda visual. Las fortalezas únicas de nuestra plataforma, junto con la profunda experiencia de liderazgo de Marcos, nos sitúan en una posición muy sólida para seguir expandiéndonos en toda la región. Estoy muy entusiasmada de asociarme con él, mientras trabajamos para desbloquear nuevas oportunidades a usuarios, negocios y marcas en todo Centro y Sudamérica”, afirmó Cecile Van Steenberge.

En su nuevo cargo, Westphalen será responsable de liderar la organización Enterprise en Latinoamérica, enfocándose en fortalecer alianzas con anunciantes, impulsar la innovación y aprovechar datos locales para ofrecer resultados medibles a las marcas. Además, buscará escalar el crecimiento en esta región, donde Pinterest ya ha demostrado su potencial.

Con una trayectoria destacada en Google, donde lideró equipos en Hispanoamérica, EMEA y a nivel global, Westphalen aportará una amplia experiencia en publicidad digital, inteligencia artificial y estrategias de crecimiento.

ASUR se abre paso en EU

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), liderado por Adolfo Castro Rivas, anunció la finalización de la adquisición de URW Airports, LLC, desarrollador y operador minorista en tres de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos: John F. Kennedy (JFK), Los Ángeles (LAX) y O’Hare de Chicago (ORD). La operación, valuada en 295 millones de dólares, representa un paso estratégico para ASUR en el mercado de concesiones comerciales aeroportuarias en Estados Unidos.

Esta adquisición, anunciada originalmente el pasado 31 de julio, refuerza la estrategia de expansión internacional de ASUR, que actualmente opera 16 aeropuertos en México, Puerto Rico y Colombia. Con esta compra, el grupo busca diversificar sus ingresos y fortalecer su presencia en los principales hubs aéreos de Norteamérica.

Además de este movimiento estratégico, ASUR reportó un crecimiento del 1.5 por ciento anual en tráfico total durante noviembre, impulsado por un aumento del 3.2 por ciento en tráfico internacional. El tráfico nacional, por su parte, mostró un leve incremento del 0.5 por ciento, mientras que la recuperación en las llegadas desde Estados Unidos y Canadá fue clave para este desempeño positivo.

En México, las operaciones internacionales continúan siendo el principal motor de crecimiento de ASUR, compensando la debilidad registrada en el tráfico nacional durante meses anteriores. Este segmento se ha visto afectado por el proceso de revisión de motores Pratt & Whitney, que ha reducido la disponibilidad de aeronaves. Aunque esta situación podría extenderse hasta 2027, se espera que las operaciones nacionales muestren signos de estabilidad a lo largo de 2026.

Hacia el futuro, ASUR tiene planes para fortalecer la conectividad en los aeropuertos que opera en México, Puerto Rico y Colombia, buscando capitalizar la creciente demanda internacional. Esto incluye inversiones en infraestructura y proyectos estratégicos, como la ampliación de capacidad operativa en aeropuertos clave como Cancún y Mérida, así como la implementación de tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia del pasajero, alineándose con las tendencias globales del sector.

Con estas iniciativas, ASUR busca consolidar su posición competitiva en el mercado internacional, priorizando estándares operativos de clase mundial y asegurando su relevancia en un sector en constante evolución.