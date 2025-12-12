Dinner in the Sky México apuesta por empresas

A 12 años de haber llegado por primera vez al país, Dinner in the Sky México, que encabeza Joan Cordoves, con un concepto que combina gastronomía, altura y paisajes icónicos, ha llevado a miles de invitados a vivir momentos memorables en su restaurante suspendido a más de 45 metros del suelo.

Dinner in the Sky ha ofrecido su experiencia a más de 60 mil invitados y este año su apuesta fuerte es atraer a marcas y corporativos empresariales que quieren compartir experiencias como esta con clientes, proveedores y colaboradores.

Para cerrar el año, Dinner in the Sky celebra su aniversario con una temporada en Campo Marte, del 4 al 21 de diciembre. Ahí, invitados, marcas y empresas podrán disfrutar de una experiencia que se ha convertido en sinónimo de exclusividad y celebración.

Iniciando el 2026, la mesa de Dinner volverá a elevarse en Teotihuacan, donde operará del 17 al 25 de enero con una edición especial que conectará la gastronomía con la energía ancestral de la zona arqueológica.

Seguido de ello, para celebrar el mes del amor, Dinner in the Sky aterrizará por primera vez en Querétaro, del 11 al 28 de febrero, llevando el concepto a una ciudad que se ha convertido en un polo gastronómico y turístico clave del país.

Más adelante, la experiencia viajará al norte del país para reencontrarse con una de sus sedes más queridas: Monterrey, donde operará del 9 al 26 de abril. La capital regiomontana ha recibido a Dinner in the Sky en múltiples ocasiones, y en 2026 volverá a ser anfitriona de una temporada que promete sorprender por su energía urbana y su vista privilegiada hacia la Sierra Madre.

Techint impulsa nearshoring

En medio del impulso global del nearshoring, México enfrenta el reto de construir la infraestructura necesaria para atraer inversiones. En el Encuentro Nacional de Constructores 2025, organizado por la CMIC, Pedro López, director de Relaciones Institucionales de Techint para Norteamérica, destacó que el país tiene oportunidades para consolidarse como actor global, pero advirtió que la infraestructura energética, hídrica e industrial será determinante.

Con más de 70 años en México y 5 mil 500 colaboradores, Techint ha participado en proyectos estratégicos como estaciones compresoras de gas natural, las centrales Norte III y Pesquería, la cogeneración de Dos Bocas y cinco plantas críticas en la Refinería Olmeca.

Según el INEGI, la inversión fija bruta en construcción creció 15.6% anual, su mayor expansión en más de una década, impulsada por infraestructura industrial y energética. Este repunte responde a nuevas cadenas de suministro y mayor demanda energética, factores clave para el nearshoring.

En el panel sobre financiamiento de infraestructura estratégica, López subrayó que los ecosistemas industriales requieren desarrollo y mantenimiento constante. Techint también impulsa talento especializado mediante programas como Mujeres en Obra, que capacita soldadoras y especialistas frente a la escasez de mano de obra.

La capacidad de ejecutar proyectos complejos será decisiva para la competitividad de México frente a otros mercados.

WorldHotel Acueducto de estreno

Con una inversión de 30 millones de dólares, WorldHotel Acueducto, de BWH Hotels, liderado por Richard Rehwaldt, vicepresidente para Latinoamérica, se establece en Guadalajara, Jalisco, como un proyecto que no solo refuerza el sector hotelero, sino que también impulsa la generación de empleos y la economía local.

Durante su construcción, el hotel creó 350 empleos directos y 800 indirectos, mientras que en su operación actual emplea a 85 personas. Estas cifras reflejan el impacto positivo en la cadena de suministro de la construcción y el turismo, sectores claves para la economía de Jalisco.

El proyecto llega en un momento estratégico para el estado, uno de los destinos más visitados del país en 2025, según la Secretaría de Turismo de Jalisco. Inversiones como esta fortalecen la infraestructura turística, generan empleo y consolidan a Guadalajara como un punto clave para el desarrollo económico.