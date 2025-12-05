Cataluña fortalece lazos con México

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca, cierra una intensa gira en México, cuya agenda comprendió la promoción de la cultura catalana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con Barcelona de ciudad invitada.

En cuanto a relaciones institucionales, el presidente firmó un acuerdo de colaboración en diversos ámbitos con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Ya en la Ciudad de México, tuvo una intervención en el Senado de la República, donde se reunió con sus liderazgos.

Sobre las relaciones económicas, Illa tuvo varios encuentros empresariales, acompañado de la Cámara de Comercio de Barcelona y la Cámara de Comercio Española en México. También presentó el nuevo vuelo directo de Aeroméxico entre Barcelona y CDMX, que operará la aerolínea a partir de marzo de 2026 con 6 vuelos directos semanales.

En términos de memoria democrática, el presidente encabezó un acto de homenaje al exilio catalán en México, al que asistió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Illa solicitó una reunión de urgencia con el secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué, para informarle del brote de peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña y de las medidas que han tomado las autoridades catalanas y españolas. Berdegué le aseguró que el gobierno mexicano abordará este caso estrictamente con base en criterios técnicos sanitarios, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, además de cumplir una fructífera gira en México, regresa a Barcelona con una impresión muy buena de nuestro país.

Bankaool pisa otras tierras

Bankaool, a cargo de Juan Antonio Pérez Simón, tiene una alianza con un banco en EU que le permite realizar pagos y cobros en dólares a los clientes y otras empresas que operen en ese país. Las transacciones también incluyen cheques, que son procesados directamente por su corresponsal bancario en suelo americano.

Además, su alianza con Maccorp Exact Change, de Gonzalo Rodríguez, le permitirá realizar transacciones a sus usuarios en más de 130 divisas, lo que beneficiará principalmente a quienes desean incursionar en Europa.

Bankaool cierra el año con un fortalecimiento en sus alianzas que hacen a sus clientes más competitivos en una economía global, en momentos en que la regulación y seguridad de cada operación son más observadas que nunca.

Inversión tradicional persiste

El estudio Wealth Pulse 2025, desarrollado por Invested, revela que la gestión patrimonial en México sigue anclada en modelos tradicionales, con portafolios dominados por activos tangibles como inmuebles y empresas familiares. Según el informe, el 63 por ciento de las inversiones de individuos de alto patrimonio están concentradas en deuda local, mientras que la exposición a renta variable y activos globales es limitada.

El 88 por ciento de los participantes cuenta con seguros de gastos médicos y el 77 por ciento con cobertura de vida, pero las decisiones de inversión siguen predominando en esquemas informales, lejos de estructuras profesionales. Además, las generaciones más jóvenes, como millennials y Gen Z, demandan mayor digitalización, flexibilidad y propósito en la gestión de su patrimonio, lo que marca un cambio en las expectativas hacia el futuro.

Christian Hauswaldt, director general de Invested, destacó que el estudio busca invitar a las familias a planificar con propósito, profesionalizar la gestión patrimonial y adoptar una visión a largo plazo. Estos ajustes no solo permitirían una mayor resiliencia frente a crisis económicas, sino también preparar el patrimonio para prosperar en un entorno globalizado.

Mujeres de Acero

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, ArcelorMittal México presentó Mujeres de Acero, un libro que documenta más de 15 años de trabajo comunitario con mujeres, jóvenes y niñas de comunidades como Playa Azul, La Mira y Lázaro Cárdenas. La obra reúne testimonios y aprendizajes de un programa que ha beneficiado a más de 43 mil personas, consolidándose como un referente de equidad y desarrollo social.

El proyecto, liderado por Cynthia Arredondo, directora de Recursos Humanos de la siderúrgica y presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión de la Canacero, integra líneas de acción que abarcan ámbitos educativos, financieros y emocionales.