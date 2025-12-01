Grupo Sahuayo acelerará crecimiento

Grupo Sahuayo, liderado por Dieter Holtz, proyecta un crecimiento de entre 4 y 7 por ciento para el próximo año, con lo que sus ventas podrían superar los mil millones de dólares, un desempeño cercano al que se tenía antes de la pandemia. Además, el grupo anticipa duplicar sus ingresos en los próximos años, alcanzando los 2 mil millones de dólares, gracias a estrategias clave como innovación, excelencia operativa y consolidación corporativa.

Con 25 centros de distribución y cobertura nacional, Sahuayo identifica oportunidades de expansión en el norte del país, el Bajío y el sureste, donde ciudades como Mérida, Oaxaca y Tapachula muestran un crecimiento relevante. Asimismo, el Pacífico (Culiacán) y la frontera norte (Tijuana) ofrecen un alto potencial, esta última con acceso al “canal de nostalgia” en Estados Unidos.

La estrategia también incluye fortalecer la logística en regiones clave y ofrecer valor a las marcas que confían en su red, todo mientras amplía su base de clientes y optimiza portafolios de productos. Según Holtz, las decisiones tomadas están diseñadas para entregar resultados sólidos a los inversionistas y consolidar a Grupo Sahuayo como un referente en el sector mayorista y medio mayorista de abarrotes en México.

Bancomext emite Cebures sostenibles

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan 2030 de México, Bancomext emitió Cebures por 5 mil 700 millones de pesos, destinados a proyectos con impacto social y ambiental.

El proceso contó con el respaldo de Scotiabank, que actuó como único Agente Estructurador ASG. Además, este esfuerzo impulsa la Taxonomía Sostenible de México, el marco que integra componentes sociales y ambientales en el financiamiento.

La emisión representa un paso significativo en la movilización de capital hacia proyectos alineados con un desarrollo más inclusivo y responsable, marcando un precedente en el mercado financiero mexicano. Bancomext, bajo esta estrategia, sigue posicionándose como un referente en el financiamiento para el crecimiento sostenible.

Incode combate los deepfakes

La empresa Incode, fundada por Ricardo Amper, lanzó Deepsight, una tecnología diseñada para detectar y bloquear deepfakes, cámaras virtuales y ataques de identidad sintética que afectan la seguridad en el sistema financiero. Deepsight realiza un análisis multimodal en menos de 100 milisegundos, evaluando video, profundidad y microcomportamientos del usuario para distinguir entre personas reales e identidades creadas con inteligencia artificial.

La solución fue evaluada por la Universidad de Purdue, que la calificó como la herramienta más efectiva frente a amenazas impulsadas por IA. En México y América Latina, donde se registran más de 2 mil 800 ciberataques semanales, la verificación de identidad se perfila como un frente clave para combatir el fraude digital. Analistas fintech anticipan que, hacia 2026, tecnologías como Deepsight podrían convertirse en un estándar en procesos críticos.

La creciente sofisticación de los deepfakes plantea un desafío para las empresas mexicanas, que deben adoptar soluciones avanzadas para proteger datos, operaciones y la confianza de sus usuarios.

UPAX, modelo empresarial exitoso

Hoy, Grupo UPAX, dirigido por Ceci Fallabrino, celebra su noveno aniversario. Lo que comenzó como un proyecto con tres empresas, ahora es una house of brands con más de 2 mil 240 millones de pesos en facturación anual, integrando ocho unidades de negocio dedicadas a investigación, marketing y tecnología.

Con más de 900 colaboradores y 360 proyectos anuales, UPAX ha construido un circuito empresarial donde los datos inspiran ideas, la tecnología ejecuta estrategias y los resultados se miden con precisión. Además, su compromiso con la sostenibilidad, la ética y la equidad se refleja en su distintivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR) y su lugar en el ranking de Aequales.

A través de marcas como Research Land, Promo Espacio, Zeus, House of Films y Mexa Creativa, UPAX demuestra que la conexión entre talento, propósito y tecnología es clave para evolucionar en un entorno empresarial competitivo.