México, epicentro de la revolución en pagos para Ingenico

La reciente visita de Laurent Blanchard, CEO global de Ingenico, confirma la relevancia estratégica de México en la transformación del ecosistema de pagos en América Latina. Con más del 70 por ciento de las transacciones aún en efectivo, el reto es tan grande como la oportunidad.

Ingenico es una empresa francesa que desarrolla soluciones tecnológicas para e-commerce y pagos. Tiene presencia en más de 170 países y apuesta por México como hub de innovación. Su propuesta es contundente: romper las barreras que frenan la adopción de pagos electrónicos y crear un ecosistema más ágil, interoperable y seguro. Tecnologías como SoftPOS, que convierte cualquier smartphone en una terminal, y las terminales AXIUM Android, que ofrecen una amplia gama de aplicaciones de pago, buscan transformar la experiencia a nivel comercial.

“Queremos que cualquier negocio, sin importar su tamaño, pueda ofrecer una experiencia de pago conectada, segura y personalizada. Eso es lo que significa la verdadera inclusión,” destacó Blanchard.

La meta es clara: México no sólo está adoptando tecnología; está marcando el estándar del futuro del comercio en la región.

Grupo HYCSA, la vía para el hub del Bajío

San Luis Potosí avanza para convertirse en un hub logístico nacional. En los últimos años, el estado se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de conectividad del centro-norte del país. Su ubicación le ha permitido articular la actividad industrial y logística del Bajío con rutas hacia el noreste y la frontera norte. En este contexto, Grupo HYCSA impulsa el Libramiento Oriente, que será una vialidad de casi 20 kilómetros que enlazará la capital potosina con la carretera federal 57, eje neurálgico del país. La vía busca reducir tiempos de traslado, dinamizar el comercio regional, mejorar la competitividad de las cadenas productivas y generar empleos directos e indirectos. Con este desarrollo, Grupo HYCSA, que dirige Ramón Alfonso Casanova Hernández, reafirma su papel en la construcción de proyectos de infraestructura estratégicos.

Alianza que ya da croquetas

Parece que la alianza entre Kimberly-Clark y Grupo Nutec empieza a fructificar. Hace unos días el mercado de alimentos para mascotas recibió dos nuevas marcas: Apawpacho y Prime Care con apellidos Kimberly-Clark-Nupec. Ambas fueron desarrolladas y producidas por la queretana, mientras que Kimberly, que es dirigida en México por Pablo González, será la que se encargue de su comercialización y distribución. El mercado de comida para mascotas en México crece rápidamente y se prevé que para este año esté cerca de los 4 mil millones de dólares y para 2029 rebase ya los 5 mil millones de dólares. Y es que no es para menos, hoy según datos de la consultora Ipsos, 57 por ciento de los hogares mexicanos tienen al menos un perro y 26 por ciento un gato, quienes se han convertido ya en los nuevos hijos de muchas familias. El canal de distribución de ambas marcas es el segmento de autoservicios y en e-commerce, Amazon. Hacia finales de año estarán presentes en tiendas especializadas y veterinarias.

MG Motor no quita el dedo del renglón

La armadora china MG Motor indicó que la decisión de instalar una planta productiva en México aún está bajo análisis y depende de la estrategia de expansión global del gigante chino SAIC hacia nuevos mercados.

Daniel Nava, vicepresidente de MG Motor México, dijo en entrevista que los planes de la planta siguen en pie, pese a la incertidumbre internacional, incluso esperan repuntar sus ventas para el cierre del año.

“Sigue avanzando, al final ese es un proyecto que se está llevando desde la oficina en China. Tenemos un equipo de nuestro corporativo trabajando en la región, no solo en México para el tema de inversión”.

Descartó que MG tenga planes de adquirir la planta de producción de Nissan CIVAC en Morelos, como se había señalado en algunos medios

“No estamos buscando adquirir por el momento una instalación previamente existente. Lo que se busca es aprovechar la fuerza que SAIC ya tiene en la región para poder complementar nuestra presencia en el mercado”, agregó.

Insistió que al final la decisión de instalar una planta no está basada en un solo mercado, sino en una estrategia global de SAIC.