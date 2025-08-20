Trump ‘mete mano’ en Intel

En un viraje político y corporativo, Donald Trump pasó de exigir la destitución del CEO de Intel, Lip-Bu Tan, por sus presuntos vínculos con China, a respaldar que su gobierno adquiera una participación del 10 por ciento en la compañía. El movimiento, acompañado de una inversión de 2 mil millones de dólares de SoftBank, impulsó 11 por ciento las acciones de Intel y refleja la creciente relevancia estratégica de los semiconductores en la disputa tecnológica global.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil para Lip-Bu Tan. Desde su llegada ha enfrentado críticas, incluida una solicitud de destitución por parte de Trump. A pesar de ello, Tan logró mantener su posición y avanzar en una estrategia que incluye recortes de costos, despidos del 15 por ciento de la plantilla y la reestructuración de proyectos clave.

El interés del gobierno en Intel marca un cambio radical en la política estadounidense hacia los semiconductores. Sin embargo, también plantea preguntas sobre el impacto de una participación gubernamental en la independencia operativa de la compañía.

Campeón en inclusión financiera

Con más de 23 millones de clientes atendidos en más de 2 mil sucursales y una plataforma digital intuitiva y con altos niveles de seguridad, Banco Azteca, liderado por Alejandro Valenzuela, recibió por segundo año consecutivo el premio Campeón en Educación e Inclusión Financiera México 2025, otorgado por la revista británica Capital Finance International (CFI.co).

Algo que les valió el aplauso internacional fue su programa Aprende y Crece, que en 2024 benefició a más de 1.68 millones de personas con talleres, cursos y campañas enfocadas en ahorro, crédito y prevención de fraudes. Especial atención merecen sus esfuerzos dirigidos a mujeres, jóvenes y adultos mayores, sectores clave para la financiera del país.

Primera mexicana con Grand Stevie

La firma mexicana especializada en comunicación, Zimat Consultores, encabezada por Marta Mejía, se convirtió en la primera empresa mexicana —de cualquier sector— en obtener un Grand Stevie Award en los International Business Awards 2025, considerados los galardones empresariales más prestigiosos a nivel global.

Zimat fue reconocida como Most Honored Public Relations Agency a nivel mundial, distinción que este año solo obtuvieron seis compañías entre más de 3 mil 800 nominaciones provenientes de 78 países. Este reconocimiento coincide con su reciente integración a PROI Worldwide, la red global de agencias independientes de comunicación, que agrupa a más de 90 socios en 65 países y representa ingresos superiores a los mil 100 millones de dólares.

El futuro de las sofipos

Algunas sofipos se topan con resultados financieros negativos. En todo el sector las pérdidas son de más de 2 mil 300 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento corresponde únicamente a Nu México. El 40 por ciento restante está distribuido entre Klar con 415 millones de pesos, la extinta CAME con 463 millones de pesos, Fondea Technologies, entre otras. Y es que el crecimiento masivo de clientes, costos de originación y campañas agresivas de captación paulatinamente erosionó los márgenes financieros. El ciclo de tasas altas también elevó el costo del fondeo y deterioró la cartera. Estos datos contrastan con la rentabilidad de otras compañías como Libertad, Finsus, Stori y Crediclub, que dejan ver una situación más ordenada dentro del sector donde los ahorradores buscan más estabilidad.