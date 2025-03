FUNO multiplica su negocio

Fibra Uno, fideicomiso que encabeza Gonzalo Robina, cumple 14 años de operaciones en el mercado mexicano. Desde su fundación en 2011, la compañía ha multiplicado su Ingreso Operativo Neto (NOI) 33 veces, pasando de 646 millones a 21 mil 296 millones de pesos en 2024. En tanto, su Área Bruta Rentable también ha crecido 16 veces, de 706 mil metros cuadrados (m²) en el 2011 a más de 11 millones de m² a la fecha, consolidándose como un jugador clave en sectores industriales, comerciales, de oficinas y de usos mixtos.

Con un portafolio actual de 613 propiedades, que incluyen activos industriales, comerciales, de oficinas y de usos mixtos, FUNO ha sabido diversificar su portafolio y consolidarse como un jugador clave en sectores estratégicos como el industrial, en el que se ha beneficiado de la tendencia de nearshoring, y el comercial, que se ha reactivado con fuerza en los últimos años. Asimismo, su rendimiento anual constante del 14.4 por ciento es un indicador de su estabilidad financiera.

Además, FUNO también ha avanzado en términos de sostenibilidad, con 2.2 millones de metros cuadrados certificados LEED. Con una visión de futuro, Fibra Uno sigue impulsando el crecimiento del sector inmobiliario en México, donde las Fibras generan el 4.5 por ciento del PIB nacional, según la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (AMEFIBRA).

Cumplir con estándares ESG

Según un estudio de ESG México, dirigido por Valeria Marian García Sierra y Ximena Ugarte Luiselli, el 51 por ciento de las empresas en México aún no cumple con las normas de gobernanza recomendadas por la OCDE, esto, a pesar de que la Secretaría de Hacienda ya exige a las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en BIVA divulgar información ESG alineada con los marcos del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y la Taxonomía Sostenible de México.

Incumplir con estas disposiciones implicaría multas millonarias, restricciones en el financiamiento, exclusión de bolsas y mercados internacionales, y un daño reputacional irreversible.

La pregunta ya no es si las empresas deben adoptar estándares ESG, sino cuándo lo harán. Esto con el objetivo de minimizar riesgos, fortalecer relaciones con sus stakeholders y asegurar su permanencia y competitividad en el mercado. En este contexto, la firma ESG México ayuda a las compañías a cumplir con los requisitos ESG y a implementar una sostenibilidad estratégica alineada con los ODS de la ONU. Con más de 25 años de experiencia, un equipo de expertos con formación internacional y certificaciones globales, su objetivo es convertir el cumplimiento regulatorio en una ventaja competitiva, medible y de alto impacto.

Eventsost impulsa eventos sostenibles

Eventsost, el sistema de certificación de gestión sostenible para la industria de los eventos, llega a México con el objetivo de crear una comunidad comprometida con la sostenibilidad en el sector MICE (meetings, incentives, conferences y exhibitions). Fundada en 2014 en Madrid, España, por Alberto Gómez, la plataforma ha certificado más de 135 eventos y 40 organizaciones en Europa y Chile, colaborando con gigantes como Google, Siemens y Sony.

Según Gómez, México, como uno de los principales destinos para festivales y congresos en América Latina, tiene una gran oportunidad para implementar prácticas sostenibles como ventaja competitiva. Eventsost ofrece certificaciones, asesorías y una plataforma tecnológica con inteligencia artificial que guía a los organizadores en la reducción del impacto ambiental, abordando problemas como transporte, residuos, consumo energético e impacto hídrico.

Finanzas en crecimiento

Dividenz, la plataforma de inversiones en bienes raíces en Estados Unidos con presencia en México desde hace cuatro años, anunció a Oleg Mukhanov como su nuevo director de Finanzas y Estrategia (CFSO). Con cerca de 20 años de experiencia en finanzas corporativas, capital de riesgo, private equity y banca de inversión, Mukhanov tendrá la tarea de liderar las operaciones estratégicas de la compañía en México y Colombia.