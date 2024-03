El nuevo capítulo de turbulencia en Boeing

En el último año, el precio de las acciones de Boeing, que encabeza Dave Calhoun, acumula un desplome de casi 64 por ciento, como consecuencia de una serie de turbulencias que el gigante aeronáutico ha enfrentado en los últimos tiempos. La decisión de la compañía de reducir la producción de sus aviones Boeing modelo 737 a menos de 38 unidades mensuales no es un simple ajuste operativo, sino una respuesta directa a las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Este ajuste en la línea de ensamblaje de uno de los modelos más populares y anteriormente más confiables de Boeing es un eco del incidente del 5 de enero, cuando uno de sus aviones se vio comprometido por el desprendimiento de parte de su fuselaje en pleno vuelo. Este suceso reavivó el debate sobre la eficacia de los controles de calidad y los estándares de seguridad en la industria aeronáutica.

La FAA, actuando como regulador en esta industria crítica, ha optado por imponer restricciones que, si bien impactan la producción y la rentabilidad a corto plazo, buscan garantizar la seguridad de los pasajeros y la confianza en el transporte aéreo. La prioridad es clara: la vida humana y la integridad de las tripulaciones están por encima de cualquier consideración económica.

La disminución en la producción de Boeing es una medida que, aunque necesaria, plantea interrogantes sobre la capacidad de la empresa para superar los retos que enfrenta. Las repercusiones de fallos pasados pesan no solo en la reputación de la compañía, sino también en la confianza del mercado y la industria aérea global.

Es fundamental que Boeing tome este momento como una oportunidad para reestructurar sus procesos y reafirmar su compromiso con la excelencia. Esto implica no solo la revisión de sus protocolos de seguridad, sino también la adopción de una cultura más transparente y responsable. En medio de todo esto falta ver cómo afectará el reciente anuncio a las aerolíneas que tienen pedidos con Boeing.

AMIS redefine el concepto de seguro en México

El sector asegurador tiene un papel fundamental en la contribución al bienestar de la población, por ello la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que encabeza Juan Patricio Riveroll, presentará esta semana 5 ejes temáticos que abordan áreas críticas como el acceso a la salud con calidad, la protección a víctimas de siniestros viales, la resiliencia ante desastres, la protección económica para el retiro y la promoción de seguros inclusivos.

En materia de acceso a la salud, la AMIS propone la regulación homogénea para los sectores público y privado para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios de salud de calidad, reduciendo así el gasto de bolsillo.

En el área de protección a víctimas de siniestros viales, la Asociación propone medidas como la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular y la inclusión de mecanismos de fiscalización para garantizar la protección a todas las víctimas de siniestros viales.

Asimismo, busca fortalecer la resiliencia ante desastres naturales, con la promoción del seguro agrícola y el impulso de mecanismos de aseguramiento voluntario en empresas y familias.

Además de promover planes personales de retiro, para que las personas puedan disfrutar de un retiro digno.

Finalmente, el quinto eje resalta la importancia de promover seguros inclusivos que puedan llegar a todos los segmentos de la población, especialmente a aquellos más vulnerables.

U Can se alista para abrir tienda en la CDMX

En la Ciudad de México, un nuevo jugador incursionó en el mercado de artículos deportivos. U Can, una marca local que arrancó con un espacio en línea y que pronto alista su primera tienda física. Fundada en 2020 por las hermanas gemelas Dayana y Dafna Aranovich, U Can comenzó con una inversión modesta de 20 mil pesos, y a la fecha ha logrado colocar más de 7 mil mats o tapetes de yoga con su sitio en línea, impulsados por la pandemia, cuando la empresa se benefició del incremento de 88 por ciento en la práctica deportiva en el hogar en todo el mundo. Al ver una oportunidad, las hermanas Aranovich lanzaron U Can para satisfacer esta nueva demanda de artículos deportivos para la práctica de disciplinas como el yoga, barré, pilates y ballet.

Actualmente su línea de ropa, fabricada en México y China, ofrece precios competitivos hasta 27 por ciento más bajos que sus competidores, aseguran las emprendedoras.

El mercado de artículos deportivos en México es lucrativo, pues se estima que superará los 17.5 mil millones de pesos al año.