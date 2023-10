Soluciones tecnológicas a la medida, clave de crecimiento empresarial

Con la combinación de IA y uso de datos, Atomic32 diseña soluciones acorde a las necesidades de las empresas que les permiten tener mayor eficiencia y productividad.

Implementar soluciones tecnológicas en las empresas permite crecer y ser líder en sus industrias, pero no elegirlas adecuadamente puede conducir al declive. Aunque existan muchas herramientas, ninguna será 100 por ciento efectiva para todas las organizaciones, porque cada empresa tiene necesidades específicas que no son bien atendidas con diseños estandarizados. Por ello, Atomic32 diseña soluciones personalizadas que combinan IA y uso de datos para que los negocios sean más ágiles y aprovechen las oportunidades del mercado, lo que se traduce en mayor eficiencia y productividad. Cuando se apuesta por la transformación digital, la rentabilidad crece más del 26 por ciento, según Manpower, y si es algo creado a la medida de la empresa, el despunte será superior.

Para Gerardo Aranda Claussen, CEO de Atomic32, las soluciones genéricas no son malas, solo no permiten sacar el mejor provecho porque podrían limitar a las compañías, teniendo como resultado pérdida de tiempo y dinero por no resolver el problema de fondo, a veces generando retrabajo y distracción, o por no capturar la oportunidad estratégica al no diferenciarse de cara al usuario. Esto ya lo entendió el gremio de los bancos y las fintech, uno de los más avanzados en adopción de desarrollos tecnológicos, al igual que sectores como el comercio electrónico, minoristas, publicidad y marketing, y salud, que ahora, al utilizar tecnología adaptada a su estrategia, tienen mayor rentabilidad, crean más valor aprovechando los datos, mejoran la experiencia de los clientes y empleados, y son más flexibles y ágiles para innovar mientras toman mejores decisiones y reducen sus costos operativos.

Google ve potencial en consumidor omnicanal

El consumidor omnicanal consume tres veces más, en comparación de aquellos que solo lo hacen en tiendas físicas; debido a esto, Juan Vallejo, líder de la industria de retail para Google México, recomendó a las empresas Pymes y de cadena centrarse en estrategias que permitan una mejor experiencia omnicanal.

“Hemos visto que un consumidor omnicanal vale más de tres veces en comparación con un consumidor tradicional que solo acude a las tiendas físicas”, dijo Vallejo.

Apuntó que las tiendas que se verán más beneficiadas son aquellas que ofrecen diversos canales de atención, venta y métodos de pago.

Indicó que 53 por ciento de los usuarios buscan comprar más o igual que el año pasado durante el Black Friday y Cyber Monday, un interés creciente por este par de eventos que se ve reflejado en las consultas hechas en el buscador de Google en México durante los últimos 5 años.

“El 51 por ciento de los clientes hace sus compras navideñas en noviembre, este es un dato poderoso, porque si bien el aguinaldo llega en diciembre, la gente lo está gastando antes por aprovechar las promociones”, agregó Jorge Gurza, head de la industria de retail en Google México.

Centro de capacitación oftálmica de excelencia

En México, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, aproximadamente 2 millones 691 mil personas sufren de problemas visuales debido a errores de refracción como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, así como a enfermedades oculares como cataratas seniles y degeneración macular. Muchos de estos problemas pueden corregirse mediante cirugía, por lo que es de vital importancia contar con especialistas altamente capacitados que puedan llevar a cabo estos procedimientos de manera segura y eficiente para los pacientes.

Comprometido con esto, y buscando la reducción de la tasa actual, en la Ciudad de México surgió Oftalmo University, un centro de excelencia único en América Latina, liderado por un equipo multidisciplinario encabezado por Ivo Ferreira y Stephany Gleason.

Este centro se enfoca en el perfeccionamiento de habilidades quirúrgicas a través de la simulación y la innovación. Durante la semana del 16 al 21 de octubre, Oftalmo University extiende la invitación a especialistas y médicos residentes, quienes tendrán la oportunidad de aprender de renombrados doctores y cofundadores de este centro de formación, como Lisandro Carnielli y Andrés Benatti, este último, reconocido como uno de los mejores cirujanos a nivel mundial en oftalmología refractiva.

Esta columna hará un receso de una semana y volverá a publicarse el 23 de octubre.