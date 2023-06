Viaje ahora, pague después… y sin tarjeta de crédito

“Compra ahora, paga después”, es la nueva apuesta de Despegar en México, que busca atraer a los consumidores no bancarizados para que usen los servicios de su fintech Koin para reservar viajes, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito.

“La fintech Koin ya operaba en México como una pasarela de pagos, con el análisis de riesgo crediticio y detección de fraudes, y ahora se suma un tercer servicio, que es un producto mediante el cual los clientes pueden comprar ahora y pagar después”, explicó Santiago Elijovich, vicepresidente de Grupo Despegar México.

Detalló que, en Brasil, país de donde es originaria la fintech, los pagos parciales de viajes a través de Koin, permitieron que 10 por ciento de las reservaciones de viajes correspondieran a esta modalidad de compra, que, además, logró incrementar en 35 por ciento el ticket de venta.

“Despegar y su fintech Koin desarrollaron una solución para las personas no bancarizadas, que consiste en pagar sus vacaciones a meses y sin tarjeta de crédito (Buy Now, Pay Later). En México apenas operamos esta modalidad en marzo y todavía hay trabajo por hacer para dar a conocer el producto que ya opera con las marcas de Despegar y Best Day”, expresó.

El directivo, que cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria de viajes y aerolíneas, explicó que esta nueva oferta de Koin permitirá a los clientes poder viajar, en momentos en los que se ha encontrado que alrededor de la mitad de los internautas en el país han visitado alguna página de viajes, tras dos años de emergencia sanitaria.

Para acceder a este servicio de Koin, los clientes pueden marcar al call center de Despegar y Best Day y recibir el asesoramiento, o bien, acudir a algunas de las islas de ambas agencias en los centros comerciales.

“Koin hace una evaluación y estudia el perfil del cliente y su estado en el buró de crédito para determinar si el cliente es aceptable y cuál es su capacidad de pago, y se le pide una cierta documentación para cerrar el proceso y en un periodo de entre 24 y 48 horas en promedio tienen la respuesta a su solicitud”, dijo el directivo.

Las opciones de tiempo y de pago varían, de acuerdo a las condiciones del mercado y del acreditado, así como del tipo de paquete que se busque. ¿Unas vacaciones?

Plataforma provee estimaciones precisas de precios de venta y renta en el municipio más rico de América Latina

La plataforma inmobiliaria DD360 lanzó su sistema monopolio.com.mx en San Pedro Garza García, Nuevo León, considerado el municipio más rico de América Latina. El sistema ofrece datos sobre precios de venta y renta por metro cuadrado de la propiedades con solo ingresar la dirección.

Actualmente, San Pedro Garza García tiene 132 mil 169 habitantes y es sede de empresas globales como Alfa, Cemex, Femsa, Ternium, Vivaro/Marcatel y Katcon, con lo que cuenta con más de 9 mil propiedades en el mercado, con diversidad en tamaños y estilos.

Con un precio promedio de venta de 47 mil 206 pesos por metro cuadrado y rentas estimadas en 160 pesos por metro cuadrado, este municipio es muy atractivo en el mercado inmobiliario.

Monopolio.com.mx ya probó su éxito en la Ciudad de México, donde ha brindado información al mercado inmobiliario para que los clientes tomen decisiones informadas de inversión y compra de inmuebles, con datos como el Cap Rate.

Jorge Combe, CEO de DD360, destacó que la plataforma simplifica el análisis de mercado y ofrece datos precisos, además de permitir optimizar el capital y obtener los mejores retornos de inversión en San Pedro Garza García.

Competencia entre Sofipos digitales se intensifica

La competencia entre Sociedades Financieras Populares (Sofipos), en particular entre aquellas que operan plataformas de servicios financieros cien por ciento digitales, se pone interesante.

Algunas de estas instituciones, como la sofipo Finsus, que encabeza Carlos Marmolejo, ha optado promover las cuentas de ahorro y las inversiones con montos bajos desde 100 pesos y rendimientos altos de hasta 14.55 por ciento anual.

En el primer trimestre de 2023, captó 503 millones de pesos y otorgó créditos por 646 millones de pesos y ahora busca ir por los jóvenes entre 18 y 22 años de edad, de los cuales sólo 2 por ciento tiene acceso al sistema financiero formal. Por ello realizó Finsus OpenLab, un diálogo entre universitarios y expertos en innovación, Inteligencia Artificial y tecnologías financieras, con el objetivo de conocer lo que necesita este sector y así sumarlo a su plataforma.