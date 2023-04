Se le acabó la “suerte” a Exfarma

Luego de más de un año de estar prófugos de la justicia, la suerte se la acabó a los exdirectivos de la empresa farmacéutica Exfarma. Esta empresa que inició en el 2007, y compraba y distribuía medicamentos para el gobierno federal y una docena de gobiernos estatales, cometió fraudes a varios bancos, acumulando deudas por más de 500 millones de pesos. Para obtener estos créditos, falsificó estados financieros y todo tipo de información contable. Luego de varias denuncias y de coordinación entre los defraudados con la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración, así como con la ayuda del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se estableció que la pareja de exdirectivos reside en las afueras de San Diego. Un operativo de agentes migratorios y de la Guardia Nacional logró la retención y envío a la CDMX de Gabriela Casasús, esposa y corresponsable de los fraudes que cometió su marido y exCEO de Exfarma, Rafael Borbón. La señora Casasús y su aún prófugo marido enfrentan juicios mercantiles y penales en la CDMX. Ya hay alerta migratoria sobre Borbón y se espera su pronta detención por el servicio de alguaciles federales. Banco Santander es la empresa que más ha avanzado en los litigios. Pero también están formados para cobrar Bain Capital y del sector farmacéutico, IGSA y PharmaTycsa.

Alsea apuesta por crecer canales digitales

En el futuro, Alsea, la operadora de marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, Italianni’s y Vips, tiene claro que, además de la apertura de nuevas sucursales, otra de las prioridades en fortalecer sus canales digitales de venta y envío, tanto los propios como los de agregadores comerciales como Uber Eats, Rappi o DiDi Eats, pues el año pasado aportaron 28 por ciento de sus ingresos consolidados en el año al alcanzar los 18.8 mil millones de pesos.

En su Investor Day, la empresa que dirige Armando Torrado detalló que, para Starbucks, las ventas digitales representaron el 35.4 por ciento de sus ingresos consolidados en el 2022 y su objetivo es que alcancen el 39 y 56 por ciento de participación, respectivamente, para el 2023 y 2027. En el mismo sentido, el año pasado para Domino’s el canal digital representó el 45 por ciento de sus ingresos consolidados y la meta es llegar al 47 y 60 por ciento en el 2023 y 2027, respectivamente. El potencial es enorme, pues en México Alsea tiene más de 4.1 millones de clientes digitales, en Europa 3 millones y en Sudamérica 3.1 millones.

En año pasado, en Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, las ventas de canales digitales crecieron 32.4, 21.1 y 20.5 por ciento anual, respectivamente, lo que pone en evidencia que la omnicanalidad es uno de los motores de crecimiento más importantes para Alsea.

Por cierto, la empresa informó que este año invertirá de 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales 51.8 por ciento de ese monto, es decir, 2 mil 800 millones de pesos, estarán destinados para México, el 27.8 por ciento para Europa y 20.4 por ciento para Sudamérica.Para 2023, la compañía proyecta la apertura de entre 250 y 290 nuevas unidades en los países en donde opera.

Falta vigilancia en globos aerostáticos

En México, el vuelo en globos aerostáticos se ha popularizado durante la última década. En diversas locaciones, incluida Teotihuacan, se realizan este tipo de actividades turísticas que, debido a falta de supervisión de la autoridad aeronáutica, padecen de fuertes irregularidades. Como El Financiero ha documentado, los permisionarios que tienen autorizaciones para volar globos aerostáticos no tienen las licencias necesarias para que los pilotos de las aeronaves puedan realizar trayectos con pasajeros. Sumado a ello, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no tiene personal capacitado para supervisar el funcionamiento de los globos, además que los aerostatos no tienen planes de vuelo, monitoreo de tránsito y ni siquiera hay componentes meteorológicos profesionales en la planeación de los itinerarios que, terriblemente, han cobrado la vida de turistas.

Llama la atención que la AFAC no haya emitido comunicado o un pronunciamiento sobre la investigación del accidente del sábado en donde murieron dos personas, ni siquiera la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mostró sus condolencias.