Liverpool quiere ir a Los Cabos con FUNO

Liverpool no pierde de vista en el futuro la posibilidad de seguir desarrollando megacentros comerciales de la mano de los que le saben a eso como Gicsa con quienes se aliaron para tener el 50 por ciento del complejo Paseo Metepec, que queda a un costado de Galerías Metepec.

“Creo que real state debe cambiar un poco hacia el futuro, con un mejor uso, y pensar fuera de la caja cada que pensemos en un nuevo proyecto, y mezclar el uso de los proyectos en lugar de solo lo comercial, pero en tres años hablaremos de esto”, dijo en conferencia con analistas, el director de la cadena departamental Graciano Guichard.

Con Gicsa son dueños del 50 por ciento de Paseo Metepec, mientras que con Fibra Uno, que dirige André El-Mann, además de la experiencia con Mitíkah como arrendatarios, ahora analiza su participación en un centro comercial en Los Cabos, pero como posibles socios.

Actualmente, El Puerto de Liverpool cuenta con 28 centros comerciales que el año pasado le dejaron ingresos por 3 mil 721 millones de pesos, con lo que aportaron 2 por ciento de sus entradas. Además este monto significó un alza de 20.4 por ciento anual, debido a que sus inmuebles ya muestran una notable recuperación en su ocupación, comparado con los niveles previos a la pandemia.

Lo que es un hecho es que la departamental quiere seguir construyendo centros comerciales y lo hará en las locaciones que hagan sentido tener tiendas Liverpool, y es muy posible que analice, cuando se pueda, hacerlo con socios. Mientras que, para su marca Suburbia, la idea es seguir rentando, lo que les da libertad para moverse a ubicaciones más rentables, cuando se requiera.

“En el caso de Liverpool, como saben, tenemos preferencia por ser dueños del activo y eso no va a cambiar, y ocasionalmente cuando la única opción sea rentar, lo haremos, como es el caso de Mítikah, que queríamos estar ahí y la opción era rentar. Para Suburbia la mayoría es rentar y eso nos da mayor flexibilidad si la localidad no funciona, nos podemos mover, y en el caso de Liverpool eso no pasa, el inmueble es muy estratégico”, apuntó Enrique Guijosa, director de finanzas de El Puerto de Liverpool.

Sedena ¿premio o castigo?

Hoy se dará a conocer el fallo de la empresa que proveerá los equipos de inspección de rayos X para las 21 aduanas fronterizas del país –19 del norte y dos del sur del país–, como parte de la licitación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que en encabeza el general Luis Crescencio Sandoval.

En el concurso participaron compañías de México, Brasil, China, Inglaterra y Estados Unidos, de este último país presentó una propuesta un antiguo proveedor llamado Rapiscan Systems, que tenía un contrato bianual con la Sedena que enero del 2021 derivó en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les rescindió acusándolos de sobrecosto, incumplimiento en calidad y entregas, además de imponerles una multa de más de 7 millones 500 mil pesos. Por contradictorio que parezca, la competencia asegura que Rapiscan Systems es la favorita para llevarse el contrato, a pesar de mostrar, según sus contendientes, la propuesta más cara, en comparación con otras ofertas. Veremos si hay premio o castigo para la empresa.

Busca NYCE dar empujón a mexicanas para exportar productos

Después de haber anunciado una primera inversión por un millón de dólares para echar a andar la apertura de su Laboratorio de Pruebas ubicado en la capital mexicana para realizar pruebas de laboratorio para las industrias dedicadas a la fabricación de productos eléctricos, electrodomésticos y electrónicos, NYCE, empresa de origen mexicano aumentó su apuesta al invertir más de 2.3 millones de dólares para ampliar su oferta de servicios y sumar a la competitividad de las empresas mexicanas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las exportaciones en México durante enero tuvieron un crecimiento de 25.6 por ciento anual, lo que representó su mejor dato en los últimos 11 meses. Esta inversión permitirá que NYCE traslade todas las pruebas de laboratorio a un mismo sitio, donde empresas de distintos sectores podrán certificar sus productos para el mercado de México, Estados Unidos y Canadá.

Carlos Pérez, director general de NYCE México destacó que en este nuevo laboratorio que cuenta con una extensión de 5 mil 500 metros de infraestructura equipado con alta tecnología podrán hacerse pruebas de seguridad y eficiencia energética, evaluación de seguridad para llantas nuevas de autos, camionetas y camiones, así como de pruebas de desgaste de materiales y otras para el sector de alimentos, por mencionar algunas.