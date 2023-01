Enero, oportunidad para marcas veganas

Uno de los propósitos más populares al iniciar un nuevo año es adoptar un estilo de vida más saludable, por lo que enero representa una nueva oportunidad para quienes se han fijado esa meta. Bajo esa idea, distintas marcas se suman a Veganuary (Enero Vegano), el movimiento global que ha inspirado a millones de vegetarianos, flexitarianos, e incluso los más carnívoros, en México y más de 192 países a conocer y probar el veganismo durante enero.

De acuerdo con un estudio de la Asociación de Emprendedores Veganos de México en conjunto con EligeVeDe, organización que impulsa el emprendimiento, innovación y crecimiento del mercado de platillos y productos de origen vegetal, el 30 por ciento de los mexicanos se asumen como flexitarianos; es decir, basan sus patrones alimentarios en una dieta vegetariana, pero en ocasiones consumen productos de origen animal, mientras que un 3 por ciento son veganos o vegetarianos. En México, firmas de distintos giros como Sigma, que lleva Rodrigo Fernández, con Better Balance, su marca de productos a base de proteína vegetal, se suman como aliados a esta organización sin fines de lucro para llevar a la población opciones e información sobre la alimentación plant-based.

Inhabilitan a proveedor del ISSSTE

La empresa veracruzana Imedic, que encabeza Héctor González Álvarez, fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por tres años con 9 meses (o 45 meses) para participar en compras con dependencias de gobierno, por lo que no podrá presentar propuestas, ni celebrar contrato con las dependencias y entidades de la administración pública federal. La empresa había sido contratada por el ISSSTE para brindar los servicios de imagenología, que incluyen rayos X y endoscopía, pero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) había denunciado que la contratación directa de esta compañía estuvo llena de irregularidades, destacando que, entre los principales problemas, la compañía no prestó atención a 40 mil 86 servicios, no realizó 25 mil 633 diagnósticos, suspendió 503 cirugías y reprogramó otras mil 57. MCCI documentó que, por las fallas en el servicio, fueron afectados un total de 57 mil 595 pacientes, de los cuales fallecieron nueve personas y 2 mil 573 más se encontraban graves, hasta agosto del 2022.

Reciben autos en Lázaro Cárdenas

Hutchison Ports, que dirige en América Latina y el Caribe Jorge Magno Lecona, recientemente recibió en su terminal LCT al buque Zhong Yuan Hai Yun Chuang Xin, de Cosco Shipping Specialized, proveniente de Taicang, China, para descargar alrededor de 252 contenedores y 248 flat racks y de esta forma movilizar un total de mil automóviles. Recordemos que actualmente la industria automotriz se enfrenta al reto de escasez de espacios en los car carriers o RoRo’s, que son los buques que están diseñados para transportar autos, por lo que el nicho se ha apoyado en actores logísticos clave como lo es Hutchison Ports. En este sentido, desde hace más de tres meses la terminal del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, inició reuniones con la línea Cosco Carrier y diversos operadores del ramo para coordinarse y ofrecer una solución a esta problemática.

Firma de pagos renueva directiva

La empresa de tecnología de pagos Adyen, nombró a Thais Fischberg como presidente para América Latina, luego de haberse desempeñado durante más de un año como VP de Productos para la región. Además, Fabricio Moreno, quien anteriormente fungía como VP de Sales para América Latina, ocupará a partir de este mes el cargo de country manager para México, mientras que Anna Aguilar será la nueva directora de Sales en México.