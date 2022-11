Startup española va por mercado mexicano de remodelación de casas y departamentos

La startup española Aquí tu Remodelación arrancó en México un plan de expansión con el que busca hacerse de un mercado de ventas en servicios de reparación y rehabilitación de casas y departamentos de hasta 4 mil 200 millones de pesos en los próximos cinco años.

Gustavo Barraza Miller, quien con Francisco Moreno Tobaruela es cofundador de dicha firma, explicó que la compañía busca profesionalizar y digitalizar a este sector en la base de la pirámide a través de un modelo de franquicias, y destacó que en España cuentan actualmente con 200, en tanto que el proyecto para México es que haya al menos 350 en el siguiente lustro.

“Nosotros tenemos ahorita una proyección de tener 350 franquiciatarios en estos próximos cinco años, hoy en la actualidad cada franquiciatario está realizando aproximadamente cuatro remodelaciones por mes”, dijo, y agregó que esto representaría una oportunidad de alrededor de 16 mil 800 reparaciones al quinto año de operaciones.

Añadió que esta cifra podría significar un mercado de ventas de aproximadamente 4 mil 200 millones de pesos, a las que quieren llegar por medio de la plataforma tecnológica.

Destacó que la empresa ayuda a pequeños constructores, arquitectos, diseñadores y modeladores a captar clientes, con capacitación para franquiciatarios en temas de comercialización, así como profesionalizar al sector y conectar con diversos canales de proveeduría de materiales.

La plataforma ha invertido más de 20 millones de euros para internacionalizarse y desarrollar su software de operación, para saltar de México a otras regiones como Colombia, Brasil, centro y Sudamérica.

Dijo que, de julio a la fecha, el grupo de franquiciatarios de la firma aumentó de 12 a 30, por lo que esperan tener mayor crecimiento en los próximos años.

Identifican retos logísticos

Hoy la empresa de captura de datos Scandit, liderada por Samuel Mueller, dará a conocer el lanzamiento de su estudio Global Delivery Insight - Driver Views from the Last Mile, basado en mil 200 entrevistas a conductores del ramo de la entrega de 11 países de todo el mundo, México incluido. La investigación revela que, para el 71 por ciento de los conductores a nivel global, el volumen de entregas ha aumentado en los últimos cinco años, siendo México de las naciones con mayor incremento de entregas con el 75 por ciento. En promedio, un paquete llega a una puerta cada seis minutos y medio, y cada conductor deja nueve paquetes cada hora. En México, este aumento en el volumen se intensifica por la naturaleza cambiante del trabajo, un 66 por ciento de los conductores afirma que ahora tiene que completar las entregas a diferentes tipos de puntos de entrega.

Además, 67 por ciento afirma que ahora se espera que trabajen más rápido, mientras que el 64 por ciento de los entrevistados reporta un aumento de nuevas tareas como la verificación de identidad en la puerta.

En México, el 85 por ciento de los conductores utiliza un smartphone para completar sus tareas de entrega, incluida la verificación de prueba de entrega en la puerta, la edad o la identificación, la búsqueda de paquetes en la acera y la conexión con los clientes y la oficina central durante un turno. El 15 por ciento de los conductores de entrega confía en el dispositivo de escaneo dedicado para ese propósito.

El alto volumen y la evolución de la carga de trabajo se intensifican aún más por la escasez de personal y los desafíos para la retención del mismo, y el 50 por ciento afirma que la escasez de personal ha aumentado durante los últimos cinco años, mientras que en México esta escasez sólo representa el 16 por ciento.

El 67 por ciento de los conductores declaró que habían cambiado de trabajo en los últimos dos años, con el 42 por ciento de estos en el último año. Mucha de esta rotación se da dentro de la propia industria, ya que el 68 por ciento anteriormente tenía un trabajo en la entrega.

Entre los encuestados, el 37 por ciento del personal que trabaja en el ramo de la entrega dijo que lo complementa con otro tipo de trabajo, con un 7 por ciento que tiene dos o más empleos. Algunos de los encuestados respondieron que tienen hasta siete diferentes empleos.

Cabildeo contra Calica en la ONU

Nos cuentan que el colectivo Movimiento Indígena Maya decidió emprender un viaje a Ginebra, Suiza, para presentarse en el 11 Foro de negocios y derechos humanos de la ONU. El objetivo de los representantes es tratar de sumar a otras organizaciones internacionales en la demanda en contra de la cantera Calica, propiedad de Vulcan Materials, en Playa del Carmen