Levanta 20 mdd a plataforma de préstamos no bancarizada

En México existen alrededor de 20 millones de personas que carecen de identidad financiera, es decir, no poseen historial crediticio, comprobantes de ingresos, o laboran en el sector informal y tienen poca capacidad de ahorro. En este entorno, este jueves, la plataforma de préstamos para la población no bancarizada, Baubap, fundada y liderada por Roberto Salcedo, que es su CEO y Luis Villarreal, anunciará que obtuvo capital por 20 millones de dólares en financiamiento de deuda de Park Cities Asset Management a través de su vehículo Six Point Fund, con el objetivo de ampliar sus productos financieros y otorgar 3 millones de nuevos préstamos en los siguientes 12 meses. Nos anticipan que, con esta línea de crédito, Baubap consolida su posición como jugador clave en el segmento de préstamos inmediatos por medio de una plataforma de micropréstamos a través del celular o dispositivos móviles en México, y superará los 10 mil millones de pesos prestados a 2 millones de personas, desde su fundación en 2019.

Baubap es una plataforma de préstamos para la población no bancarizada, que desde 2019 ofrece microcrédito. Su objetivo es ampliar la inclusión y educación financiera para personas que no cuentan con los requisitos que solicita la banca tradicional.

Actualmente para otorgar un préstamo, pide como requisitos una identificación oficial y un teléfono Android para acceder a financiamientos.

Alcanza acuerdo Televisa

El día de ayer Grupo Televisa anunció un principio de acuerdo con fondos de pensiones que le demandaron en Estados Unidos hace varios años por supuestos errores contables. El acuerdo establece que Televisa no actuó de manera indebida y que la mayor parte del pago a los afectados será realizada a través de pólizas de seguros. Con ello Televisa acaba con un litigio que aunque no era muy significativo sí tenía muchos años.

Busca Nuevo León duplicar impuestos a plataformas de movilidad

De cara al 2023, que se prevé será complicado en nuestro país, el gobierno de Nuevo León, que encabeza Samuel García, envió al Congreso del Estado la propuesta del Paquete Fiscal para el próximo año, que plantea un aumento en el cobro de impuestos a aplicaciones de movilidad como Uber, Didi y Cabify. Nos cuentan que la iniciativa propone duplicar dicho impuesto, al pasar del 1.5 al 3 por ciento, lo que impactará tanto a los usuarios como a los conductores, quienes pagarán más tributaciones en un escenario ya de por sí complicado en términos económicos. En manos de los diputados locales quedará la responsabilidad de votar o no a favor de la propuesta, que se daría en un momento en el que los regios ya enfrentan una inflación anual superior al 8 por ciento.

GrafTech reinicia operaciones

En más de Nuevo León, la estadounidense GrafTech dio a conocer que sus operaciones en Apodaca, Nuevo León se reanudarán luego de que estuvieron suspendidas desde el 15 de septiembre por parte de la Procuraduría de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. La empresa reconoció la disposición y voluntad por parte de autoridades para solventar las observaciones que motivaron la pausa en sus operaciones. GrafTech opera en el municipio de Apodaca desde 1959, y cuenta con más de 550 trabajadores los cuales regresan a sus actividades. Sin embargo, nos dicen que esta decisión no fue tomada favorablemente por el presidente municipal de Apodaca, César Garza, quien amenazó con buscar otras causales para parar a la compañía.