Mejoras en terminales portuarias

En Hutchison Ports, comandada en Latinoamérica y el Caribe por Jorge Magno Lecona, continúan con su trabajo de mejoramiento operativo y en esta ocasión le tocó el turno a la Terminal Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE), en la que recientemente invirtieron 9.7 millones de dólares para la adquisición de una nueva grúa, la QC12, la cual cuenta con tecnología de última generación que le permite ser operada vía remota. Con la nueva herramienta, fabricada por la empresa Shangaí Zhenhua Heavy Industries Company Limited (ZPMC), ICAVE busca aumentar directamente los niveles de seguridad para el equipo de profesionales que la opera, así como atender el crecimiento en volumen y la mejora en los tiempos de operación del buque, todo con el objetivo de mantener los itinerarios eficientes.

CAF y los retos de la integración comercial en América Latina

CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina encabezado en México y Centroamérica por René Orellana Halkyer, invitó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, a encabezar este miércoles en la mañana la presentación de su “Reporte RED21″. En el evento participarán varios de los ministros de Economía centroamericanos que discutirán las oportunidades que tienen como países, pues quedan tareas pendientes para la inserción internacional de las empresas mexicanas y centroamericanas y la participación en cadenas regionales y globales de valor, que permitiría traducir esta mayor apertura en incrementos de bienestar para todos los mexicanos y centroamericanos. CAF ha reiterado que su rol como banca de desarrollo será apoyar a los países en la reactivación económica, lograr que crezcan por encima del promedio de lo que ya traíamos en 2019, que no era bueno. Uno de los temas que se discutirá es el nearshoring, que se presenta como una oportunidad para las economías centroamericanas y para México en particular, en especial a partir del conflicto comercial de Estados Unidos con China. Así que no lo pierda de vista.

Buscan frenar fraudes a derechohabientes

Nuevos fraudes a los derechohabientes del Infonavit han sido revelados. Nos cuentan que, tras caer en cartera vencida por impago, jueces, funcionarios, y empresarios han cometido acciones fraudulentas y despojos de viviendas, una situación que se ha detectado en Coahuila, Nayarit, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, donde se estima que cerca de 60 mil derechohabientes han sido engañados para quitarles sus viviendas mediante juicios, que en 40 por ciento tienen vicios de origen. Es por eso que la diputada federal, Lilia Aguilar Gil, que preside la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, convocó a un foro el próximo 12 de septiembre para debatir temas como la especulación inmobiliaria en la búsqueda de que las notificaciones por impago sean hechas personalmente por el Infonavit, para evitar simulaciones. En el foro estarán el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez; César Buenrostro Moreno del Fovissste; Anselmo Peña Collazo del INVI / Corevi; José Alfonso Iracheta Caroll del INSUS; Jorge Alberto Mendonza Sánchez de Sociedad Hipotecaria Federal, y Daniel Octavio Fajardo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu. El foro no tiene desperdicio.

Negocios México-India

IPADE Business School, que dirige Lorenzo Fernández, recibe esta semana al embajador de India en México, Pankaj Sharma, con miras a tender puentes para promover encuentros de negocios entre empresarios mexicanos y la embajada de ese país. Nos dicen que el diplomático presentará la conferencia titulada “Oportunidades de negocios para mexicanos en India”, a la que están convocados al menos 100 egresados de los Programas de Alta Dirección, así como participantes y egresados de sus programas MBA provenientes de este país.

La iniciativa de la escuela de negocios busca vincular la relación comercial construida históricamente entre ambos países y el interés creciente de los empresarios mexicanos para establecer negocios en el país asiático.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, India es el décimo país con el que México tiene mayor intercambio comercial, mientras que la Inversión Extranjera Directa proveniente de India fue de 2.37 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2022.