Avanza industria del plástico en México

En México, según cifras de especialistas, existen 4 mil 500 empresas dedicadas a la industria del plástico, muchas de ellas pequeñas y medianas, que generan el 5 por ciento del PIB del sector manufactura. En 2022 se espera que el sector crezca un 3 por ciento con respecto al año pasado y cree más de 5 billones de pesos en ventas.

Según datos del INEGI, durante el primer trimestre de 2022 la industria del plástico y del hule registraba una población ocupada de 445 mil personas, 57.5 por ciento hombres y 42.5 por ciento mujeres. Además, el salario promedio mensual fue de 5 mil 860 pesos. Nuevo León ocupa uno de los tres primeros lugares en población ocupada en este sector.

La industria del plástico y hule en Monterrey es un importante motor de crecimiento, debido a la gran cantidad de empresas afines que procesan estos materiales. Por esta razón, Cintermex, cuyo CEO es Gonzalo Escámez, llevará a cabo la Expo Poliplast del 24 al 26 de este mes, la cual contará con expositores a nivel nacional e internacional; se impartirán diversos cursos y seminarios en donde se hablará de las tendencias, nuevas tecnologías y maquinaria, además de contar con la participación de más de 100 marcas distribuidas en 4 mil metros cuadrados.

Resulta muy importante para México seguir apoyando a industrias como la del plástico y el hule, ya que tan solo de inversión extranjera directa se recibieron durante el primer semestre de 2022, 685 millones de dólares, distribuidos entre inversiones directas, reinversión de utilidades y nuevas inversiones.

¿Y el caso Calica?

Desde la semana pasada nadie le ha podido responder al presidente Andrés Manuel López Obrador su pregunta. El curso legal del arbitraje internacional sigue avanzando e incluso fueron aceptados nuevos argumentos en favor de Calica, empresa estadounidense, por la clausura de las instalaciones desde el 6 de mayo y también por los sobrevuelos que realizan con regularidad helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Consejería Jurídica, que lleva María Estela Ríos, está preparando la defensa; sin embargo, su equipo sigue sin encontrar argumentos a favor del gobierno mexicano, pues las últimas acciones han empeorado la relación con la empresa y la certidumbre para invertir en México. ¿Será por eso que el presidente ha preferido guardar silencio en las últimas semanas sobre la minera que operaba en Quintana Roo?

Nombran nuevo director general en Monex

La novedad en el sector financiero es que, a partir de esta semana, Mauricio Naranjo asume la dirección general de Monex. Nos informan que, con este nombramiento, Naranjo toma el liderazgo de todas las áreas de la institución financiera para encabezar un equipo con alta orientación a resultados, agilidad y adaptación al cambio.

Héctor Lagos Dondé mantiene su posición como presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración de Monex, donde estará más orientado a la estrategia del grupo.

Naranjo se incorporó a Monex en octubre de 2008 y desde entonces ha tenido una eficiente trayectoria, siendo actor clave en el proceso de diversificación e internacionalización del grupo financiero, que ahora tiene presencia en siete países: Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, Países Bajos, Singapur y Luxemburgo.

KIO Networks y el medio ambiente

AI for the Planet Alliance (Inteligencia artificial por el planeta), en colaboración con la firma especializada en inteligencia artificial BCG GAMMA, llevó a cabo el informe How AI Can Be a Powerful Tool in the Fight Against Climate Change, en el que 87 por ciento de los directivos en sustentabilidad consideran que la inteligencia artificial es un activo determinante en la lucha contra el cambio climático. Los resultados concluyen que únicamente el 40 por ciento de las organizaciones considera esta tecnología para cumplir sus propios objetivos en la materia. En este sentido, KIO Networks, capitaneada por Jorge Sapién, impulsa la adopción de la inteligencia artificial por ser una herramienta que brinda beneficios en diferentes sectores e industrias. Esta empresa acompaña y asesora a otras organizaciones para la adopción de tecnologías y soluciones que optimizan procesos y recursos.