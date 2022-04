Smart Doctor aterriza en México

En México, se estima que 26 por ciento de la población carece de afiliación a servicios de salud pública o privada y sólo 2 por ciento de las personas cuentan con un seguro médico, de acuerdo con datos del INEGI.

En este entorno, la plataforma de telemedicina de origen peruano Smart Doctor, cuyo CEO y cofundador es Christian Rivera, anunciará esta semana su llegada a México para ofrecer atención médica primaria como consulta general, nutrición, pediatría y psicología a través de la tecnología, a los colaboradores de las empresas y a sus familias.

Nos cuentan que esta health tech cerró una ronda de inversión presemilla por 1.5 millones de dólares que impulsarán su expansión, y entre sus objetivos se encuentra el contar con 2 mil empresas en México que ofrezcan el servicio a sus colaboradores.

Esta inyección de capital se logró a través de inversionistas de Europa, Estados Unidos, América Latina China y Singapur.

El objetivo de Smart Doctor se centra además en incrementar la productividad de las empresas. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que la pérdida de productividad por las ausencias y enfermedades de los empleados es hasta del 40 por ciento en las organizaciones.

Actualmente, la plataforma de telemedicina otorga salud y bienestar a más de 20 mil familias en Latinoamérica, que representan 33 mil usuarios activos.

De acuerdo con una encuesta realizada por Statista en el 2020, aquellas personas que habían presentado síntomas de alguna enfermedad y decidido no ver a un médico, el 43 por ciento dio como motivo la falta de disponibilidad de citas médicas y el 23 por ciento mencionó que no podía pagar medicamentos y consultas, o que no tenía seguro médico.

Kaltex va por reestructura de deuda tras default

En los próximos días, uno de los mayores productores textiles de México, Grupo Kaltex, podría anunciar una reestructura de deuda, luego de haber caído en default al incumplir con el pago de 218 millones de dólares en bonos con vencimiento al 11 de abril.

Kaltex, que encabeza Rafael Moisés Kalach Mizrahi, anunció su intención de reestructurar sus notas durante las próximas semanas, por lo que contrató al banco de inversión Benedetto, Gartland & Company, que ayudará con el proceso de reestructuración de la deuda, incluida la facilitación de conversaciones con un grupo ad-hoc de tenedores de las notas, así como con bancos externos y otros proveedores de capital.

La agencia de riesgo crediticio Standard & Poors rebajó la calificación de Kaltex a “D” , al considerar que es probable que la compañía haga una oferta parcial de canje en condiciones desventajosa a sus acreedores.

Kaltex, que suministra mezclilla y otras telas a empresas de vestuario como Levi Strauss & Co y Vera Wang, ha enfrentado dificultades bajo el peso de los precios del algodón, que se encuentran en máximos de una década. Sus bonos se han hundido a 40 centavos por dólar desde mediados de febrero después de que fracasara una segunda oferta para refinanciar la deuda. Ahora se cotizan en alrededor de 60 centavos, según datos de Trace.

Abren datos de costos hospitalarios

La Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier, emprende un esfuerzo sin precedentes en el país para hacer más transparentes los costos de los tratamientos en hospitales privados. En un primer gran paquete de datos abiertos que ya están disponibles en la página DataMéxico.org se han integrado bases de análisis sobre los casos de Covid en México, que permiten la comparación de costos y tiempos promedio de hospitalización por estado, así como por nivel hospitalario; además se pueden analizar costos de insumos en hospitales, e incluso la evolución en el costo de algunos productos en el tiempo. Este esfuerzo permitirá a las familias tomar mejores decisiones y hacer valer sus derechos como pacientes y consumidores, que a la larga pueden sumar a modelar un mercado hospitalario más transparente y en una de esas más justo.

En nuestro país existen diferentes instituciones que prestan servicios de salud; sin embargo, la cobertura resulta insuficiente para la necesidad actual, además de que existen factores como la complejidad para el acceso a servicios de salud, la lejanía de las instituciones y sobre todo, el costo que el caso de algunos hospitales privados resulta sumamente oneroso para los mexicanos.