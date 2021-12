Mambu recaudó 265 mdd de inversión y alcanza valor de 5 mil mdd

La plataforma bancaria Mambu recaudó una ronda de inversión por 265 millones de dólares, con lo que su valuación se ubicó en 5 mil millones de dólares, siendo la ronda privada de capitalización más grande para una plataforma financiera.

Mambu tiene entre sus clientes a bancos, financieras, fintechs, entre otros, contando con más de 50 millones de usuarios finales y más de 200 clientes en América Latina, América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio. Los ingresos de la plataforma de origen europeo en el tercer trimestre de 2021 aumentaron 120 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2020.

La plataforma en la nube creada para digitalizar a la banca y los préstamos, ha firmado más de 40 clientes durante el 2021, y su objetivo es utilizar los recursos para acelerar aún más la innovación, implementar nuevas capacidades tanto funcionales como técnicas, además de continuar con su expansión global.

“Esta última ronda de financiamiento nos permitirá acelerar nuestros planes de expansión para permitir aún más modelos comerciales por componentes, que sean ágiles y evolucionen constantemente”, dijo Eugene Danilkis, cofundador y CEO de Mambu.

Agregó que su visión es impulsar una plataforma líder en la industria que permita a más de mil millones de personas tener mejores experiencias bancarias.

Nos cuentan que la ronda estuvo liderada por EQT Growth, que formar parte de EQT, una firma de inversión global impulsada por abordar el cambio climático.

El sector cárnico mexicano se reúne

En 2020, las exportaciones de cárnicos producidos en México aumentaron 23.2 por ciento anual y el país redujo considerablemente las importaciones. Esto representó para México una reducción del 20 por ciento en el déficit comercial. Además, la producción mexicana aumentó 2.8 por ciento a pesar de la caída global del 1.7 por ciento.

De estos y otros temas hablarán el día de hoy los líderes de los organismos productores y procesadores de carne, la Asociación Mexicana de Productores de Carne AMEG, Mexican Beef Exporters Association, Organización de Porcicultores Mexicanos, la Unión Nacional de Avicultores, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y el Consejo Mexicano de la Carne, que comanda Ernesto Hermosillo, en el Foro “México Unido Proteína Animal: fortaleza del sector cárnico”, para dialogar sobre los grandes retos a los que se han enfrentado durante la pandemia, y las oportunidades de la industria en otros países.

Zacatecas, ¿por la libre?

Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la consigna de no incrementar impuestos ha sido una constante; sin embargo, en Zacatecas, a pesar de ser un gobierno morenista, todo indica que hay algunos funcionarios que ‘nomás’ no se quieren alinear, como Ricardo Olivares, secretario de Finanzas, quien propone generar más recursos a través del incremento de impuestos a alimentos y bebidas. Si la medida se implementara, desafortunadamente las familias de la entidad tendrían que desembolsar más de 4% adicional a la inflación de más de 7% en la canasta básica, un incremento que no se presentaba desde hace dos décadas. Y a todo esto, ¿cuál es la opinión del gobernador David Monreal con respecto a la propuesta de su titular de Finanzas, opuesta a las palabras de Palacio Nacional?

Premian a MIMOSA

Veinticinco integrantes del grupo de rescatistas de la Unidad MIMOSA de Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México, recibieron el Premio Nacional de Protección Civil 2021, por su labor en la recuperación de los cuerpos de siete mineros lamentablemente fallecidos el pasado 5 de junio en la inundación del socavón de la empresa Micaran, en la localidad de Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila.

Los trabajadores conformaron el núcleo central en la operación de rescate hasta el 10 de junio, día en que recuperaron el cuerpo del último de los mineros atrapados por la inundación de la galería de la mina de carbón.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, entregó el premio por parte del Gobierno de México. En el campo de la prevención, dio un reconocimiento al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico Asociación Civil (CIRES), por su investigación y desarrollo de tecnologías para la disminución de riesgos sísmicos para salvaguardar la vida, los bienes y el entorno en empresas, hogares y todo tipo de inmuebles.