Quieren bancarizar a los Oxxo

Eduardo Padilla, el hombre al mando de Fomento Económico Mexicano (Femsa), planea retirarse el próximo año por todo lo alto dejando a la firma regiomontana consolidada en cuanto a los servicios bancarios y financieros que ofrece en sus tiendas de conveniencia, Oxxo.

Recordará que en marzo la cadena lanzó su plataforma digital Spin by Oxxo, que ofrecería servicios muy similares a los que hoy prestan los bancos, como transferencias de dinero, depósito y pagos de tarjetas, sin embargo este proyecto todavía no recibe la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque la empresa no se ha detenido y ha ampliado la cobertura de este sistema, que ya suma a 600 mil usuarios en el país.

“Los registros de usuarios se están acelerando a cerca de 600 mil, incluso cuando el producto no está disponible en todos los mercados, estamos trabajando para aumentar la participación de la aplicación. No tengo ninguna duda de que la posición de nuestra empresa es buena para perseverar y encabezar el siguiente paso de crecimiento”, dijo recientemente en conferencia con analistas Daniel Rodríguez Cofré, director de la División Comercial dentro de Femsa y posiblemente el hombre que sustituya a Padilla en 2022.

GPO quiere su planta de fertilizantes en Sinaloa

El campo mexicano se beneficiará con el proyecto de la empresa de capital suizo alemán, Proman, mediante su subsidiaria en México, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que encabeza Arturo Moya Hurtado, que tiene intenciones de inyectar 100 mil millones de pesos totales a las instalaciones de una novedosa planta de fertilizantes que se ubicaría en el municipio de Ahome, en Los Mochis, Sinaloa, con lo que estima que podrá generar hasta 800 mil toneladas de fertilizantes cada año, lo que daría un impulso al agro mexicano.

Proma es la líder mundial en la producción de metanol y amoniaco, y desde el 2013 ha mostrado su interés en desarrollar esta planta, a la que el gobierno federal planea someter a una consulta popular, para que la población sea la que decida el futuro del proyecto.

GPO busca darle vida a un complejo petroquímico que colocaría a Los Mochis, Sinaloa, y al país como eslabón geoestratégico en el mercado mundial de fertilizantes, al llevar el importante recurso a varias partes del país y de Estados Unidos, Sudamérica y Asia. De llegar a buen puerto, la planta de GPO sería la primera fábrica de fertilizantes en el Pacífico, con lo que lograría activar numerosas ramas de la economía, así como generar empleos y nuevas oportunidades de negocios alrededor de la fábrica. ¿Lo lograrán?

5050 Women on Boards busca impulsarlas en los consejos

La participación femenina en el caso del panorama empresarial sigue siendo una asignatura pendiente, por eso la campaña internacional 5050 Women on Boards, Capítulo México, que lidera Claudia Hardy, tiene como objetivo impulsar la participación de las mujeres en los consejos de administración.

Este año, la organización sin fines de lucro presenta el reporte Diversidad de Género en Consejos de Administración 2021, en colaboración con el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) del IPADE y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Uno de los hallazgos es que, en 2020 las mujeres ocuparon 241 de los 2 mil 523 asientos en consejos, lo cual representa un 9.6 por ciento, un ligero avance comparado con 8.7 por ciento en 2019 y el 8.2 por ciento en 2018.

Asimismo, mientras en México la proporción de mujeres en consejos de administración es de casi 10 por ciento en empresas públicas, ese dato es de hasta 45 y 41 por ciento en Francia y Noruega, respectivamente. En la región de Latinoamérica, por ejemplo, la cifra se ubica en 13.7 por ciento en naciones como Brasil.

De hecho, 10 empresas listadas en el mercado bursátil fueron reconocidas por tener el mayor porcentaje de consejeras independientes en sus consejos de administración al cierre de 2020: Fresnillo, Grupo Cox Energy América, Vista Oil & Gas, Controladora Vuela Compañía de Aviación, Grupo Financiero Banorte, Corporación Inmobiliaria Vesta, Grupo Sports World, Organización Cultiba, Peña Verde y Consorcio Ara. ¡Buen punto!

De jefes  Opine usted: empresas@elfinanciero.com.mx