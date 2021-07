Henkel avanza en su estrategia para México

Henkel mantiene una apuesta fuerte en México, que es uno de los 10 mercados principales de la empresa alemana que opera a nivel mundial con marcas y tecnologías en tres áreas de negocio: adhesivos, que es la más importante en términos de ventas; beauty care y detergentes.

Henkel en México, que tiene como presidente a Valentín López y cuenta con 10 plantas de producción y tres centros de distribución, no frenó su estrategia de crecimiento con la pandemia. De hecho, a principios del año abrió un centro de distribución en Toluca e inauguró una planta para la fabricación de adhesivos en Monterrey.

En marzo de 2020 cuando llegaba la pandemia a México, la empresa, que cuenta con más de 3 mil 800 colaboradores en el país, decidió que toda la parte administrativa se iba a casa, lo que implicó hacer home office para más de mil empleados y, además, poner bajo resguardo domiciliario hasta 200 personas por ser vulnerables a COVID-19. No fue problema para Henkel por su ventaja competitiva en la parte digital, que es uno de los pilares de la organización.

Hoy, 16 meses después, la principal preocupación de Valentín López es que se mantenga la salud de sus colaboradores y que toda la comunidad Henkel en México esté libre de contagios. Para la empresa está claro que tiene que crecer bajo cualquier circunstancia para hacer de las crisis una oportunidad en su estrategia de negocios.

Jüsto llegará a Puebla

Jüsto, el súper en línea, que lidera Ricardo Weder, continúa su expansión por México y este lunes anunciará su llegada a la ciudad de Puebla, donde espera iniciar operaciones en agosto, es decir, en unos cuantos días.

Esta apertura tiene contemplada una inversión de 400 millones de pesos en los próximos cinco años y a su vez espera llegar hasta la puerta de los hogares de más de 200 mil usuarios con su catálogo característico de productos locales y de los frescos más frescos, entre otros.

De esta forma, Puebla se convierte en la segunda ciudad, después de Guadalajara, en el plan de expansión que surgió a raíz de su última ronda de inversión serie A, donde Jüsto recaudó 65 millones de dólares. Actualmente, Jüsto también tiene presencia en Ciudad de México y Querétaro, siendo este sólo el inicio de su expansión por Latinoamérica.

Dunnhumby y la lealtad premium

Mañana, la empresa enfocada en el análisis de datos de consumidores a nivel mundial Dunnhumby, liderada en México por Andrew Blackmore publicará su estudio “Premium Loyalty programmes: Taking the next step for deeper customer engagement”, el cual está enfocado en la efectividad de los programas de lealtad premium en los consumidores de mercados como el mexicano, estratégicos para los retailers globales.

El estudio resalta, entre otros aspectos, que el 51 por ciento de los usuarios de un programa de lealtad premium, considera que los beneficios que reciben son al menos cuatro veces más valiosos que los de un programa de lealtad tradicional, lo que tiene el potencial de impulsar ventas y lealtad de clientes.

El análisis realizado por la compañía también prevé que el 95 por ciento de las empresas que hoy cuentan con programas de lealtad tradicionales o básicos en sus estrategias de mercadeo, considera el lanzamiento de un nuevo concepto de categoría premium para 2021, con el fin de impulsar sus ventas ante la incertidumbre económica traída por la pandemia.

Los consumidores actuales (en su mayoría conformados por la Población Económicamente Activa, PEA; millennials y centennials) son grupos que priorizan las experiencias únicas antes que descuentos en dinero.