Americas Gold and Silver analiza ir por arbitraje internacional

La semana pasada le informamos que, por un acuerdo entre el gobierno y Americas Gold and Silver, que encabeza Darren Blasutti, se decidió reabrir, tras 17 meses de bloqueo, la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa.

De hecho, justo ayer mismo, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo al que llegaron para reabrir la mina de San Rafael y el hecho de que se hayan generado las condiciones necesarias para acercar a accionistas y trabajadores, e incluso felicitó a todos lo que hicieron posible que se levantara la huelga en esta mina, en Sinaloa.

Sin embargo, el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, nada más no quiere dejarlos reabrir, pues nos dicen que representantes del sindicato han obstaculizado la visita de inspección que hace la Secretaría del Trabajo con la finalidad de comenzar desde cero las negociaciones que se lograron la semana pasada entre la empresa y las secretarías de Economía, del Trabajo y Gobernación.

Si el bloqueo se mantiene y se desconoce el acuerdo que solicitó el presidente López Obrador, la minera canadiense iniciaría el proceso de arbitraje en tribunales internacionales, debido a que el bloqueo de más de año y medio ya le costó 10 millones de dólares y a pesar del anuncio de la semana pasada, no ven claro cuándo podrán volver a operar.

Crehana fomenta ventas digitales

Nos cuentan que hoy, la plataforma de educación en línea Crehana, de Diego Olcese, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, de Pablo Peralta, y la organización Girls in Tech, lanzarán un programa de fomento a los negocios para capacitar a 5 mil pequeños empresarios y emprendedores mexiquenses en ventas digitales.

Al ser los emprendedores la segunda economía más importante del país, el apoyo a las micro y pequeñas empresas de la entidad es estratégico para la recuperación, sobre todo aprovechando las oportunidades que reveló la pandemia. Una de ellas es que las Pymes en el país crecieron 94 por ciento sus ventas por internet durante 2020, aunque cuatro de cada 10 negocios de este tipo aún carecen de presencia digital.

Los participantes accederán a dos meses de capacitación en línea gratuita que les permitirá desarrollar sus negocios desde cero o acelerar su crecimiento, y la idea es que puedan aplicar los conocimientos de inmediato. De ahí que sea Crehana el aliado del gobierno estatal, ya que más del 70 por ciento de los estudiantes de esta plataforma aplica los conocimientos aprendidos en solo una semana.

La iniciativa se lleva a cabo a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor, de Anahy Ramírez, y la convocatoria está abierta hasta el 25 de octubre.

Extrabajadores de Mexicana solo han recibido 6% de su pago

En el aniversario 100 de Mexicana de Aviación quedó claro que los extrabajadores no están interesados en que se forme una cooperativa, ni tampoco que lleguen nuevos inversionistas para revivir a la compañía 11 años después de que suspendió operaciones. La única demanda que tienen es el pago de sus liquidaciones, pues sólo han recibido el 6 por ciento de lo que les corresponde. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), de Rafael Díaz Covarrubias, pidió revisar el estatus del fideicomiso de la base de mantenimiento, que aún permanece en funcionamiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pues en la redacción del fideicomiso la operación y eventual venta de la Base de Mantenimiento de Mexicana MRO, prevista para el 2024, no beneficia directamente a los trabajadores, pues no está considerada como parte de la masa concursal de la aerolínea.