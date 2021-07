The Alkaline Water busca más socios en México

La embotelladora The Alkaline Water Company, que lidera Richard Wright, no detiene sus planes de expansión internacional, considerando a Canadá, México y naciones asiáticas como su principal objetivo.

Esta compañía busca liderar la demanda de “agua alcalina” a nivel mundial, pues considera que es un negocio que tiene un valor de mercado de 2 mil 200 millones de dólares y alcanzará los 3 mil 800 millones para el 2026.

Wright expuso que México es un mercado muy importante para la empresa, pues a pesar de ya tener un socio en el mercado nacional, están buscando a más empresas que les interese vender y distribuir su agua en el país.

En marzo de 2021, The Alkaline Water anunció un acuerdo con Tiendas Sindicales, uno de los grupos abarroteros más grandes de México, que atiende a 1.5 millones de clientes en México.

“Pero continuamos buscando oportunidades en México y estamos trabajando para establecer relaciones con corredores allí, ya que México es uno de los mayores consumidores per cápita de agua embotellada del mundo”, explicó Wright.

Adobe ve crecimiento de BOPIS en México

La tendencia de compra en línea y recolección en tienda (Buy Online, Pickup in Store o BOPIS) ha crecido mucho en el país, debido a que el e-commerce se ha visto afectado por problemas como entregas tardías, inventarios no actualizados, sitios web que tardan en cargar o problemas en las tiendas en línea y bajas tasas de aprobación en transacciones, lo que ha mermado la experiencia de compra de los clientes y motivado las visitas a las tiendas físicas.

La consultora de mercado Adobe detectó lo siguiente durante el Hot Sale 2021.

De acuerdo con el reporte de resultados del Índice de Economía Digital de Adobe sobre el Prime Day, que se llevó a cabo en junio, los retailers con tiendas físicas que ofrecen BOPIS tuvieron un aumento del 10 por ciento en la conversión en comparación con un día promedio de junio. Los minoristas que no ofrecen BOPIS solo aumentaron su conversión en un 3 por ciento, lo que sugiere que esta tendencia se ha convertido en una opción para los consumidores.

“Una mala experiencia te puede hacer desconfiar de una marca. Algunas marcas sufrieron en ediciones anteriores por faltas en su inventario debido a que sus sistemas no estaban actualizados o no contaban con sistemas automatizados y se alargaban los tiempos de entrega. Esto ha catapultado el crecimiento de la modalidad de recolección en tienda que anteriormente no se veía mucho en México”, dijo Vanessa Colín, field sales manager en Adobe Experience Cloud.

Vivienderos ven condiciones desfavorables para construir

Por la naturaleza de los productos y servicios que ofrece, la Sofom ION Financiera, comandada por José Shabot, mandó hacer una encuesta a desarrolladores de vivienda de todas las regiones del país para saber las condiciones en las que se encuentra la industria.

Algunos de los resultados de la encuesta indican que más del 50 por ciento de los vivienderos considera que es desfavorable la coyuntura para iniciar proyectos inmobiliarios. El 70 por ciento de los empresarios considera que el principal reto que existe para sus desarrollos es la parte regulatoria, específicamente lo relacionado con gestión de permisos y licencias, seguido por la incertidumbre sobre si habrá o no demanda por parte de los clientes.

Y para saber cómo vienen las cosas en el tema de la vivienda ya pasadas las elecciones, ION Financiera tendrá el día de hoy un foro virtual con el analista Carlos Elizondo Mayer-Serra, quien compartirá las expectativas de la industria hacia finales de año. El foro es abierto para quien esté interesado en el tema.