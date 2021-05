Un ‘Tiburón’ en la UNAM

Este lunes inicia el Foro Reinvención MiPyme 2021, organizado por la UNAM, el cual tendrá como ponente magistral para la sesión inaugural al fundador y presidente del consejo de administración de Genomma Lab, Rodrigo Herrera, quien es un apasionado del apoyo a los emprendedores y una de las personalidades con más expertise en estos temas, pues él mismo es claro ejemplo de empresario-emprendedor que ha llevado su empresa de un proyecto personal a ser una de las multinacionales mexicanas más importantes en la actualidad, con presencia en 18 países y más de 40 marcas posicionadas en diferentes categorías del cuidado personal y los medicamentos de venta libre.

Herrera hablará ante tres mil estudiantes y emprendedores sobre cómo las empresas mexicanas y, particularmente las pequeñas y medianas, pueden utilizar los difíciles retos que trajo la contingencia sanitaria para mejorar sus procesos y salir fortalecidos de esta coyuntura.

El encuentro será inaugurado hoy por el rector de la máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue.

OnePlus va por 2% del mercado de smartphones

Hace unas semanas le reportamos en las páginas de El Financiero el creciente interés de marcas chinas de smartphones de instalarse en México, un mercado que consideran relevante para incrementar sus ingresos.Una de las empresas que piensa así es la firma china OnePlus.

Jesús Mejía, gerente de comunicación de la empresa, aseguró que la marca tiene el objetivo de ganarse el 2 por ciento de participación del mercado de smartphones en México en el corto plazo, esto ante el debilitamiento que viven algunas marcas como LG, que decidió salirse de la producción de teléfonos inteligentes.

Para One Plus, México es muy relevante y por eso su meta es colocarse entre las 10 empresas que más venden teléfonos inteligentes en el país, en su sólo un año, apostando por un consumidor que busca equipos de gama alta, pero que no puede costearlos.

Para esto dicen que fue fundamental firmar un contrato de distribución con Telcel, firma de Carlos Slim, para poder llegar con sus equipos Nord N10 y Nord N100 a más rincones de México y que esta cifra sea una realidad. ¿Lo lograrán?

Skolable, la app para mantener sana distancia en el regreso a clases

Ahora que algunas entidades han comenzado a coquetear con el tema del regreso a clases presenciales, la firma Skolable viene a cuenta porque promete reducir los riesgos de contagio de coronavirus con la aplicación de protocolos de bioseguridad desde su plataforma.

“La plataforma, por medio de tecnología, permite que los papás respondan diario un cuestionario de corresponsabilidad sanitaria que es validado al momento que dejan al alumno, quien se identifica ante una tableta con un QR, se le toma la temperatura y, dependiendo de los resultados, se le permite o no el acceso”, explicó Rogelio Sánchez, cofundador y director general de Skolable.

La empresa moreliana, que tiene como clientes a 38 escuelas a nivel nacional, inició operaciones previo a la pandemia, con un proyecto piloto sólo para apoyar a las escuelas y los padres en la salida de los estudiantes de forma segura.

La empresa opera en 15 entidades del país con escuelas privadas como el Colegio Pearson de Baja California, Brillamont en Nuevo León, Instituto Gardner en Campeche, así como en Jalisco con el Colegio Cumbres de Guadalajara y el Colegio Leonardo Da Vinci.

Desde el 28 de abril, la plataforma Skolable inició operaciones en Jalisco donde realiza pruebas piloto de cara a que, cuando las escuelas regresen a clases presenciales, se pueda usar esta aplicación para asegurarse de que no haya contagios de COVID-19 en los colegios.