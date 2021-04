Doxy.me entra al negocio de las teleconsultas

Este mes, la plataforma de teleconsultas médicas doxy.me comenzó operaciones en México, donde espera que 50 mil médicos utilicen su servicio para atender pacientes.

“Existen entre 400 a 500 mil proveedores sanitarios potenciales en México y quizá ya tenemos como mil, fácilmente pienso que doxy.me pudiera crecer a entre 10 y 50 mil para finales del año”, aseguró Brandon Welch, director general de la plataforma doxy.me.

La empresa inició pruebas en México hace un año brindando servicio a Clínica Digital, tras su éxito decidió abrir la plataforma para que sea gratuita a cualquier médico que decida probarla.

A diferencia de otras teleconsultas que utilizan plataformas como Zoom, Meet, entre otras, en esta app no se requiere agregar información, no hay que descargar ninguna aplicación, no hay que crear cuentas o recordar contraseñas, ni otros procesos, pues la liga que comparte el médico lleva directo al paciente a la sala de espera de la consulta.

La plataforma cuenta con dos opciones, el uso gratuito que permite la teleconsulta de forma ilimitada, y la que, por un costo extra en la consulta online, le pueden integrar colores, logotipos, o incluso usar la misma plataforma para cobrar.

Centro de Elección del Consumidor, en contra de cuotas de contenido nacional

Luca Bertoletti, responsable de Asuntos Gubernamentales de Consumer Choice Center (Centro de Elección del Consumidor), afirma que la nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual propuesta por el senador Ricardo Monreal, que impone una cuota de contenidos nacionales en todas las plataformas digitales que operan en México, perjudicará directamente a los consumidores.

“La decisión de impulsar las cuotas de contenido va en contra de los consumidores. Hay muchos ejemplos de por qué las cuotas de contenido no funcionan, un ejemplo es la Unión Europea y Netflix o Amazon Prime: desde que el bloque europeo puso en marcha la ley de cuotas de contenido, de todos los estados miembros de la UE, Lituania obtiene el mayor acceso con el 52 por ciento de los títulos. Con sólo un 11 por ciento, Portugal obtiene la peor experiencia para los abonados”, relató.

Agregó que la idea de que las cuotas de contenido impulsarán automáticamente la producción cinematográfica nacional en México es utópica. “Es igual de probable que los servicios de streaming reduzcan el total de títulos disponibles para ajustarse a la cuota sin necesidad de gastar fondos adicionales”, señaló.

Cumbre Climática 2021: los jóvenes son los verdaderos protagonistas

En el marco del Día de la Tierra, la semana pasada se llevó a cabo la Cumbre Climática 2021 organizada por el presidente Joe Biden, donde México dio de qué hablar. Pareciera que los rumores de que el presidente ya no escucha ni a su propio equipo tienen algo de verdad. ¿Quién le hizo ese discurso? Hablar sobre migración en una cumbre climática y ofrecer detener la exportación de hidrocarburos no es, para nada, ninguna solución.

Los que sí se hicieron escuchar fueron los jóvenes, en especial los de Fridays for Future, el movimiento que inició Greta Thunberg en 2019. La mexicana Xiyé Bastida cuestionó la política energética de la actual administración, la cual ha recaído en las hidroeléctricas como un paliativo del cambio climático y ha dejado fuera a las energías renovables. Tome nota, pues en las próximas semanas se seguirá hablando de este tema.