Marcan distancia de consejero

Tras la controversia generada, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, aclaró con absoluta firmeza que el consejero Jorge Montaño no acudió en representación institucional del árbitro electoral al segundo informe del gobernador de Tabasco, Javier May. Cruz aseguró que se trató estrictamente de una agenda personal del consejero tabasqueño, por lo que sus actos no reflejan la postura ni el aval del órgano electoral. Vaya manera elegante de marcar distancia del consejero señalado de cercanía con morenistas de Tabasco.

Lenia y sus berrinches

La imposición y la intolerancia de la ministra Lenia Batres vuelven a salir a flote. Y lo que antes parecía un episodio aislado comienza a convertirse en una lamentable costumbre dentro del pleno de la SCJN. A estas alturas, resulta difícil seguir atribuyendo su comportamiento a la falta de experiencia. Lo que hoy queda de manifiesto es su terquedad y su incapacidad para aceptar el disenso. Acostumbrada a imponer e intimidar, Batres ha permanecido fiel al estilo que la caracterizó desde la anterior integración del Tribunal: elevar la voz cuando los argumentos jurídicos no consiguen convencer. Esa estrategia le rindió frutos en la arena política, pero la Suprema Corte no es una tribuna partidista ni un espacio para imponer posiciones a fuerza de gritos. Sus compañeros comienzan a exhibir hartazgo ante la dificultad de conducir las sesiones con normalidad. Lo que debería ser un ejercicio de deliberación constitucional se transforma en un espectáculo. Esta vez, el enfrentamiento fue con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. El detonante fue el rechazo de diversas consideraciones contenidas en un proyecto de Batres, cuyos argumentos no lograron convencer a seis de los nueve integrantes del pleno. Lejos de asumir con serenidad la discrepancia jurídica, la ministra protagonizó un nuevo desencuentro por el uso de la palabra. “¡Si quiere darme la palabra el día que usted guste!”, vociferó cuando se le pidió respetar la intervención del ministro Giovanni Figueroa, quien optó por guardar silencio. La tensión escaló cuando Batres, molesta, espetó: “¡Ya se la dio al ministro!”. Enseguida lanzó una expresión que, más allá del exabrupto, dejó entrever que las disputas internas comienzan a contaminar la discusión sobre el futuro de la presidencia del Tribunal: “A lo mejor hay que presentar proyectos después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”.

El ambiente en la Corte, cada día más tenso

La presencia de Lenia Batres parece producir el efecto de un esquirol dentro del propio pleno: interrumpir, confrontar y dinamitar cualquier posibilidad de deliberación serena. Disentir es un derecho de cualquier integrante de la Corte; pretender imponer el disenso mediante la intimidación es otra cosa muy distinta. La Suprema Corte tiene demasiadas responsabilidades frente al país como para convertirse en el escenario cotidiano de disputas personales. Cuando los argumentos dejan de escucharse y los gritos se convierten en protagonistas, lo que se debilita no es solamente la convivencia entre ministros, sino la autoridad institucional del máximo tribunal del país.

Va Somos al arbitraje electoral

Nos cuentan que en el partido Somos no piensan quedarse de brazos cruzados ante las embestidas desde Palacio Nacional. Tras ser vinculados con la presunta corrupción en el INE por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, la dirigencia de Somos prepara una ofensiva legal que escalará a la Sala Superior del TEPJF. Aseguran que las funcionarias violan la neutralidad al echar mano de recursos públicos para meterle el pie a su debut en las elecciones de 2027. Estas quejas electorales se sumarán a la demanda por daño moral que ya cocina su equipo jurídico. Habrá tiro.