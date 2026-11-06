Caricaturizan desde el Senado

Quien se puso creativo con el tema del INE fue Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en el Senado, pues posteó un video en donde pone a Lorenzo Córdova, expresidente del instituto, como un monstruo con garras de alfiler y parte de una “mafia electoral”, pues tampoco hizo nada contra el oligopolio de empresas que vendían materiales electorales al organismo. O sea sí, pero avísenle que Halloween ya fue.

MC desata cuestionamientos

Con todo tundieron ayer diputados del PAN y del PRI de la Comisión de Presupuesto a la bancada naranja, por haber votado a favor, en lo general, del dictamen del Presupuesto. La panista Noemí Luna los calificó de “migajeros” como oposición; Saúl Téllez (PAN) los acusó de “negociar en lo oscurito con el gobierno”. Y el priista Arturo Yáñez los señaló de actuar de manera “vergonzosa y lamentable”, por “un mínimo presupuesto” para Jalisco y Nuevo León. “No es un cheque en blanco” y “la congruencia no es siempre votar en contra, sino defender nuestros principios”, se defendió la expriista Claudia Ruiz Massieu.

Corrige SRE discriminación por motivos religiosos

“Ante la presión, serenidad”, es la máxima del canciller Roberto Velasco, a la cual tuvo que recurrir ayer luego del vendaval que se le vino encima cuando personal a su cargo, de la oficina en Coyoacán, fue exhibido por Alberto Medel, párroco de Santa María Tepepan, Diócesis de Xochimilco, a quien le negaron el derecho constitucional de que su pasaporte tuviera su fotografía con sus ropas de clérigo. Ese derecho ya fue reconocido por la Corte, pero los empleados de Pasaportes, quizá mal informados, argumentaron que no se podía. Luego de que el cura hiciera su denuncia en X, el secretario ordenó que se le tome otra vez la foto con su vestimenta eclesiástica, pues “en la SRE se respeta plenamente la libertad religiosa”.

Alista Somos denuncia por daño moral

Luego de que la presidenta Sheinbaum y la secretaria Raquel Buenrostro embarraron a Somos en la trama de corrupción que sacude al INE, el partido emanado de la Marea Rosa anunció que demandará por daño moral a ambas. La fuerza política encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo acusó que el gobierno busca “encontrar chivos expiatorios ante la crisis del INE”, por lo que llamaron a la sociedad civil a una movilización en lucha por un árbitro ciudadano y confiable, y por la irrestricta defensa del voto y de la democracia en México.

Sigue la SCJN pateando el bote en caso de Samy

La SCJN sigue pateando el bote para fijar postura en torno al juicio de procedencia que el Congreso de Nuevo León busca instaurar contra el gobernador Samuel García, a partir de una denuncia de Morena por presunta corrupción. El recurso estaba en la lista de asuntos por resolver ayer. La ministra Sara Irene Herrerías pedía, en su proyecto hecho público y que se iba a discutir, ratificar la suspensión otorgada el 13 de julio pasado por la ministra Estela Ríos a favor del góber. Sin embargo, de última hora y sin explicación, el proyecto fue retirado. No se sabe si Samuel o el Congreso, partes en conflicto, promovieron algún recurso y, sobre todo, si se mantendrá el sentido del proyecto. ¿Estarán esperando el timing político?

¿Juicio político a Taddei? ¿Para qué?

Ya llegó al Palacio Legislativo la primera solicitud de juicio político en contra de Guadalupe Taddei. La presentó solitaria y sin mucho ruido la académica Denise Dresser, quien asegura que ya lleva más de 14 mil firmas de apoyo a su petición. Dijo que “lo hago porque la corrupción, los conflictos de interés, el tráfico de influencias y el uso patrimonialista del INE no pueden quedar impunes”. Pero, ya habiendo renunciado, no necesita juicio político para ser juzgada por tribunales. ¿No les habrán actualizado la información?