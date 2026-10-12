Reformas anticorrupción, en “parto complicado”

Llevan ya casi tres meses anunciando que las reformas anticorrupción llegan a San Lázaro o al Senado, pero “el parto se ha complicado”, nos comentan en la coordinación de Morena en el Palacio Legislativo. El paquete contiene una veintena de reformas “de gran calado”. En tanto, las presiones crecen, al grado de que, un día sí y el otro también, sectores público y privado recuerdan a los legisladores los compromisos establecidos en varios foros: eliminar los privilegios políticos, combatir el huachicol fiscal, perfeccionar el proceso de extinción de dominio y promover un pacto nacional contra la extorsión, por mencionar sólo algunos, nos dicen.

Paquete Económico, en fast track

Los diputados meterán desde hoy el acelerador y avalarán en fast track los tres dictámenes del Paquete Económico 2027 en materia de ingresos. De la Comisión de Hacienda saldrán este lunes, y del pleno de los 500 diputados entre martes y miércoles. El argumento dado por el jefe de la mayoría parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, al resto de las bancadas legislativas fue que era para “otorgarle calma y tranquilidad a la nación, así como un buen mensaje a los mercados”. En la oposición reclaman que “no se puede dar tranquilidad” haciendo las cosas “a las prisas” y “con errores”. ¿Quién tendrá la razón?

‘¿Querían agua?, pues ahí les va’...

La crisis del agua en Guadalajara tuvo su momento más álgido.

Desde marzo, al menos 320 colonias del área conurbada de la capital de Jalisco reciben en sus casas agua contaminada y con olor fétido, por decir lo menos, además de que contiene metales pesados y hasta heces, según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Pues resulta que ayer una manifestación terminó con al menos 39 detenidos y 59 heridos. Pero lo más paradójico fue que la fuerza pública reprimió a los inconformes con ¡chorros de agua! A ver qué dice MC de la forma como su góber naranja, Pablo Lemus, respondió a la manifestación.

INE cumple sus 36 vueltas al Sol

A 36 años del inicio formal de sus funciones como IFE, el INE reafirmó su compromiso de actuar con apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen la función electoral. El compromiso pasaría como uno más si no se diera en medio de descalificaciones por abrirle la puerta al conteo de ‘boletas planchadas’ y a los servidores de la nación como observadores electorales, decisiones que el TEPJF ya revocó, y ante señalamientos de que el instituto de Guadalupe Taddei dista mucho de aquel que instaló José Woldenberg.

Pleito casado

Ya ni los fines de semana guardan. Chequen el mensaje que le envió la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Resulta que la morenista le reprochó a la mandataria estatal el apoyo a Marco Bonilla en su toma de protesta como ‘coordinador de la patria, la familia y la libertad’ de la entidad. “Si le pusieras el mismo empeño a dar resultados que a ser jefa de campaña, Chihuahua sería otra cosa. En vez de andar levantando manos en horas de trabajo, dedica un ratito de tus últimos meses a trabajar…”. Y eso que lo de los coordinadores apenas comienza.

Van vs. máquinas tragamonedas

En los últimos días, autoridades federales han movilizado a decenas de policías federales para incautar las llamadas máquinas tragamonedas, cuyo uso comercial es ilegal. No está mal, pero en el mar de las apuestas son charales. Sería mejor iniciar acciones contra los peces gordos, pues es ahí donde se lavan millones y millones de pesos. La propia FGR lo ha documentado, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Solano, El Capitán Sol, pieza clave en la red de huachicol fiscal, quien lavó, él solo, 52 millones de pesos en un esquema que la propia dependencia describe, pero de la cual no hay registro o evidencia de que esté persiguiendo.