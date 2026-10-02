Ante ausentismo, llamados de buena fe

Con impotencia, el presidente de los diputados, Raúl Bolaños-Cacho, admitió, de plano, que nada puede hacer para obligar a los legisladores a cumplir con su trabajo y asistir a las sesiones plenarias del Palacio Legislativo. “Nosotros sólo podemos hacer llamados de buena fe”, porque “vienen, toman asistencia y, como no hay ninguna votación después, se pueden ausentar y el reglamento no establece una sanción”, explicó. “No los podemos obligar” y “sólo hacemos un llamado a los grupos parlamentarios a que se tomen las medidas necesarias para acabar con este ausentismo”. Otro más, como los llamados a misa.

PRI y PAN, “un solo partido”

Después de los efusivos abrazos entre Alejandro Moreno y Jorge Romero con los que sellaron su alianza en Nuevo León con Adrián de la Garza, el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, resumió que “esto refrenda lo que todos conocemos como el PRIAN”. Y aunque siempre ha expresado respeto por ambos partidos y sus dirigentes, esta vez afirmó que “muestran que, en los hechos, se convierten en una sola fuerza política, en un solo partido”. Lo que sí resaltó fue su consejo: “¡Aguas, Morena! Que no se confíe y que regrese a sus orígenes, encabezar demandas sociales, caminar casa por casa, recorrer territorio, vencer y convencer”.

Va el TEPJF contra deepfakes

Ante la amenaza que representa la inteligencia artificial y la proliferación de deepfakes (contenido manipulado o generado con IA) para la elección de 2027, Google capacitará a personal del Tribunal Electoral para que pueda identificar información falsa. La magistrada Claudia Valle advirtió que el TEPJF enfrenta discursos, noticias o hechos que se señalan como manipulados o como falsos y que tienen la posibilidad de incidir en el voto ciudadano o en los resultados electorales. El asunto no es menor, pues el propio presidente del TEPJF, el magistrado Gilberto Bátiz, reconoció que el órgano tiene inquietudes en este tema para la contienda del próximo año.

Reprochan a Máynez respaldo a priista

El respaldo que expresó el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, a la senadora priista Carolina Viggiano, tras revelarse que vendió unos terrenos en Hidalgo a una empresa sancionada, generó rechazo al interior del partido naranja. Adriana Flores, excandidata al Senado por MC, le reprochó al dirigente naranja que se haya referido a la priista como una voz crítica y valiente. La excandidata también le reclamó a Máynez la falta de memoria, pues recordó que Viggiano no lo bajaba de esquirol, y calificó como una lástima que halague “a lo más podrido de Hidalgo”.

Fortalecen lazos México-Qatar

México y Qatar analizan oportunidades económicas, comerciales y de inversión entre ambos países, tras la reunión del ministro de Asuntos Exteriores, Sultán bin Saad Al Muraikhi, con el canciller mexicano, Roberto Velasco. El encuentro también generó dos nuevos acuerdos para reforzar las relaciones diplomáticas: uno de supresión de visas en pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales, y otro, un memorando sobre cooperación en materia de capacitación y educación diplomática.

Ven democracia en riesgo

El senador del PAN Mario Vázquez Robles alertó ayer ante el Parlamento Iberoamericano de Madrid, donde acudió como invitado, sobre los riesgos por los que atraviesa México. Destacó que la democracia se puede debilitar con la propia democracia, y de ejemplo está la elección judicial que quitó un contrapeso al Ejecutivo. “La democracia necesita mayorías para gobernar, sí, pero también necesita pluralidad, libertades, controles y equilibrios para seguir siendo verdaderamente una democracia”.