Julio Menchaca sube la apuesta en Hidalgo

Quien llegó con buenas noticias a Palacio Nacional fue el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el Polo de Desarrollo Económico Reserva Zapotlán, en momentos en que la entidad reporta crecimientos de 8.2% en actividad económica y 21% en industria. Detrás, hay una estrategia de combate a la corrupción, finanzas sanas, reducción de deuda y mayor inversión pública. El próximo lunes, el gobernador presentará un paquete con el que Hidalgo llegará a 130 proyectos por 147 mil millones de pesos, con una expectativa de 191 mil empleos directos e indirectos. Menchaca mantiene el acelerador a fondo, haciendo de Hidalgo el líder en dinamismo económico nacional.

Dan ‘bienvenida’ a Adán Augusto en el Senado

Luego de semanas de ausencia, ayer reapareció en el Senado el “hermano” tabasqueño Adán Augusto López, para el cierre de trabajos de la Comisión Permanente. Casi pasó desapercibido, hasta que, en medio del debate por la agresión del priista Gutiérrez Mancilla al morenista Arturo Ávila, la panista Lilly Téllez lo sacó a colación. Alertó desde la tribuna: “Acaba de entrar al pleno el narcosenador Adán Augusto López, que sigue impune, que es el padrino del cártel de La Barredora y eso sí implica un riesgo para los legisladores y las personas que nos visitan”. Entre los morenistas, extrañamente, esta vez prevaleció la calma y el silencio.

Las mañas de la ministra Batres

Lenia Batres intentó sembrar la insidia en la mañanera ante la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de una pregunta a modo. Quiso llevar información inexacta sobre el proyecto de presupuesto 2027 de la Corte. Luego de dos años de reducciones, ocho de cada 10 pesos del incremento cubrirán sueldos y prestaciones del personal y recursos para la conservación de inmuebles y la creación del archivo judicial. Por esas actitudes, Batres no logra ni logrará consensos.

Mejorando relaciones con Argentina

El segundo piso de la ‘4T’ poco a poco va recomponiendo las relaciones internacionales fracturadas. Primero, y a iniciativa de la nueva presidenta Keiko Fujimori, hizo las paces con Perú. Y ahora, aunque Sheinbaum ha tenido sus roces con el ultraderechista Javier Milei en Argentina, la visita del secretario García Harfuch ha propiciado que se limen asperezas. De entrada, el gobierno de Milei autorizó el envío de Fernando Farías Laguna, acusado en México de liderar una red de huachicol. Y además, Harfuch tuvo un productivo encuentro con su homóloga argentina, Alejandra Monteoliva, en el marco de la cumbre antidrogas. No sabemos hasta dónde tuvo que ver Washington en este acercamiento, pero sin duda es positivo.

La riegan y dejan todo en manos de los ministros

Al aceptar que el Legislativo es el responsable de la antinomia y la norma contradictoria constitucional para la elección de la presidencia de la Corte, el líder de Morena –que avaló la reforma–, Ricardo Monreal, conminó a los ministros a superar el problema e “intentar un acuerdo en la elección de su presidencia, para que no se presenten confrontaciones públicas, que ya están rebasando lo normal”. Les señaló que, como “un cuerpo pequeño que son, pueden tener la capacidad para decidir internamente”.

Se cayó el sistema…

Ayer todo el gobierno de la ‘4T’ tuvo un visible tropezón, al menos en internet. Por la tarde todos los sitios gubernamentales se cayeron... Bueno, para ir acorde con el lenguaje en boga, la Agencia de Transformación Digital, a cargo de José Peña Merino, aclaró que no fue caída, sino “inhabilitación temporal” por una “incidencia ajena”. Menos mal que los portales volvieron a la normalidad minutos después.