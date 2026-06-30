Pide Brugada ‘bajarle a la fiesta’

Luego de tres celebraciones de los triunfos del Tri donde se desbordó el consumo y venta de bebidas alcohólicas en vía pública, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a ‘bajarle a la fiesta’ y “celebrar con responsabilidad sin caer en excesos”. Esto luego de que la ley seca implementada en los establecimientos mercantiles no evitó que el consumo y venta de alcohol rebasara a las autoridades. ‘Y si no les gusta, váyanse a Monterrey, donde hasta regalan chelas’, seguro pensará Clarita…

Augura Alito autodestrucción de Morena

El priista Alejandro Moreno, Alito, sabe bien lo que es la autodestrucción de un partido político y avizora que, en Morena, con eso de que, según dicen en EU, varios de sus militantes han acudido ante las autoridades estadounidenses para aportar información de la clase política vinculada con el crimen organizado, se inicia la etapa de su autodestrucción. “Ellos mismos van a empezar a echarse culpas, a acusarse, se van a seguir delatando y eso dará pie a más investigaciones”, deslizó ayer el dirigente tricolor. “Se reían de mí, pero tiempo al tiempo, todos irán a la cárcel”, dijo.

El PVEM y los partidos-negocio

Y hablando de los del partido del tucán, el diputado federal oaxaqueño Raúl Bolaños-Cacho Cué, de plano desconoce el origen del partido en el que hoy milita o del que ocupa una curul. Ayer, sin rubor alguno, el vicepresidente de la Cámara de Diputados se pronunció sobre la autorización del registro de nuevos partidos políticos. “Si hay más partidos para que haya más democracia, bienvenidos; si hay más partidos para que se conviertan en un negocio, está mal que se creen”, lanzó sin mirar al espejo.

¿Crisis diplomática o futbolera?

En un momento en el cual las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se encuentran rotas, se enfrentarán las selecciones de futbol de ambos países. Todo contacto directo y consular se suspendió tras la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito en abril de 2024, para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó ayer responder a las declaraciones del presidente Daniel Noboa, sobre restablecer las relaciones diplomáticas. “Ya vamos a hablar de la relación Ecuador-México, ya que pase el partido. Pero, por lo pronto: ¡mucha suerte a la selección!, ¡mucha suerte!”.

Suma la Corte tres sesiones canceladas por juegos del Tri

La Corte decidió cancelar la sesión programada para hoy por el partido de México contra Ecuador en el Azteca. Fue el ministro presidente, Hugo Aguilar, quien anunció la declaración del martes 30 de junio como día laborable a distancia ante la alta concurrencia de personas en el FanFest del Zócalo, que está a unos metros de la sede de la Corte. Ya se le está haciendo costumbre al máximo tribunal cancelar sesiones por los partidos de la selección.

¿Unidad para la foto?

Quienes se fotografiaron muy sonrientes fueron las hidrocálidas Salma Luévano y Nora Ruvalcaba, ambas aspirantes a la gubernatura de Aguascalientes por Morena: “Unidad en Morena… Iniciamos la semana con trabajo territorial y cordialidad para lograr que Aguascalientes se pinte de guinda y llegue la transformación”. ¡Ay, ajá!, a ver cuánto les dura la sonrisa, pues si algo ha demostrado el morenismo es que importa más el cargo que el encargo.

El tequila de El Bola

La Secretaría de Economía sigue en mood pasarela de estrellas. Luego de la visita del pato Merlín, ayer estuvo el cantante Emmanuel, quien pasó a recoger su reconocimiento de marca del tequila El Rey Azul, homónimo de una de sus canciones. Obvio también fue entregado por el secretario Marcelo Ebrard.