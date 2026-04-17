Avizora Monreal más cambios en el gabinete

De acuerdo, seguramente, con lo que ha visto y escuchado en sus reuniones semanales con la presidenta en Palacio Nacional, el diputado Ricardo Monreal deslizó en los pasillos del Palacio Legislativo que “habrá más cambios” en el equipo de Claudia Sheinbaum, “sobre todo con el anuncio de la presidenta de que todos aquellos que quieran participar en procesos electorales deberán retirarse de sus cargos públicos”. “Me parece una medida sana y seguramente va a haber otros cambios en el gobierno y en las cámaras”. O sea que arranca el proceso electoral.

Se asoma otro frente del PT contra Morena

Ya se asoma y muy pronto habrá otro frente abierto del PT contra Morena. Resulta que, además de los de MC, PAN y PRI, varios diputados petistas ya se pronunciaron en contra de la decisión de la presidenta Sheinbaum de recurrir al fracking, “con nuevas tecnologías”, para obtener gas. Hasta advirtieron que revivirán la iniciativa original de AMLO de prohibir esta práctica. Otro tema que dificultará los acuerdos entre los aliados de la coalición oficialista. Por lo pronto, morenistas ya pidieron a los del partido rojo que “no sigan anclados en el dogmatismo, en la ideologización, que avancen en las políticas públicas”. No se ve fácil.

Exabogada de El Chapo, hoy jueza, fracasa en su intento de censura

Silvia Rocío Delgado, jueza local en Chihuahua, fracasó en su intento de censurar al activista Miguel Meza y a medios de comunicación que exhibieron durante la elección judicial su pasado como abogada del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La Sala Guadalajara del TEPJF revocó la sanción que impuso el Tribunal Electoral de Chihuahua contra Meza; los magistrados concluyeron que haberla llamado ‘narcoabogada’ no constituye violencia política en razón de género como había concluido el tribunal local. Con el fallo, el activista ya no tendrá que disculparse con la jueza ni eliminar publicaciones en las que señala su pasado. Una victoria para la libertad de expresión.

¿A guardarse durante el mundial?

No es día de Los Santos Inocentes, se trata de un deseo real de las autoridades capitalinas. Que durante el Mundial regrese el “home office”, clamó ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada. De hecho, ya está gestionando ante la SEP y cabildeando con empresarios para que ello ocurra. La funcionaria justificó la medida advirtiendo que no quiere un caos durante esos días de fiesta futbolera en las calles, ya saben, tráfico vehicular y lugares saturados. Más tardó en hacer pública su intención que en recibir lluvia de críticas, porque no faltó quien interpretó que lo que en realidad quiere es que los chilangos se guarden en casa, para que turistas nacionales y extranjeros no tengan contratiempos.

¿Filtración de exámenes a aspirantes al INE? Pruebas, pruebas…

Como encargados de revisar las impugnaciones que presenten los aspirantes a consejeros electorales del INE, por la presunta filtración del examen a algunos de los concursantes, la magistrada del TEPJF Claudia Valle Aguilasocho se adelantó y advirtió que “se necesitan pruebas, no solamente una expresión de que algo ocurrió. En los hechos y en los expedientes siempre la prueba, el derecho a probar y a demostrar el derecho violado, la irregularidad, son necesarias las evidencias concretas”. Así que nada de acusaciones a la ligera.

Entra INE al quite en OPLE de BCS

El INE nombró a la consejera Malka Meza como presidenta provisional del Instituto Electoral de Baja California Sur, luego de que el Tribunal Electoral confirmó la remoción de Alfredo Palacios de la presidencia por recibir apoyos económicos ajenos a su función y vulnerar con ello los principios de independencia e imparcialidad. La decisión fue adoptada para garantizar la continuidad de las funciones sustantivas del organismo ante la proximidad del proceso electoral en el que se renovará la gubernatura de la entidad.