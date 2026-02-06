El efecto Adán en San Lázaro

Nos cuentan que la retirada de Adán Augusto López de la coordinación morenista en el Senado movió las aguas en San Lázaro. Afirman que, en la reunión de la Jucopo del Palacio Legislativo para acordar la agenda de las primeras dos sesiones ordinarias, de domingo y lunes, Morena frenó los casi 30 dictámenes de consenso pendientes para pasar a votación al pleno. “Después de la salida del senador, Morena optó por las dos primeras sesiones muy cortitas para no tener ningún riesgo de desgaste”, nos cuentan. Las tribus de la ‘4T’ toman posiciones en la Cámara baja.

El pantano en el que se metió Brugada

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, no ha encontrado la manera de salir del lío en el que se metió cuando pidió a los medios “un pacto” para bajar de tono a la llamada ‘nota roja’. Lo primero que dijo es que no planteaba ninguna censura sino un diálogo abierto sobre ética periodística. A pesar del intento de aclaración, la percepción que quedó es que a la jefa de Gobierno le molesta que la inseguridad en la capital del país se convierta en noticia destacada. El problema es que no se puede tapar el sol con un dedo. Este no es el primer intento de ‘bajarle’ a las notas sobre inseguridad. ¿No sería mejor bajar más la inseguridad misma que la difusión de la información sobre ésta?

Los líos de Hernández Salgado

Hablando de estos temas, aunque el secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, está haciendo su esfuerzo para bajar la delincuencia, se topa con algunos colaboradores que no le funcionan y que hacen muy complicado obtener resultados. Un caso muy cercano es el de su propio jefe de Oficina, Óscar Hernández Salgado, quien, a pesar de provenir del ámbito de la consultoría en asuntos públicos, no parece distinguirse por la eficiencia con la que ejecuta lo que se le encarga, metiendo en problemas al propio secretario.

Apuran la reforma electoral

Como no queriendo, el líder de la mayoría de Morena en el Palacio Legislativo, Ricardo Monreal, apuró la llegada de la iniciativa de reforma electoral a San Lázaro. “Tenemos como plazo fatal el mes de febrero para modificar, si no, se nos van a complicar los tiempos para la aprobación de la reforma constitucional y la reforma legal”, alertó. Con eso de que no se sabe qué contiene la reforma y de que –dicen– podría llegar en la segunda o tercera semana de febrero, ya los tiempos no van a dar. Otra vez se perfila el método fast track.

Exigen al INE poner el ejemplo

El silencio por el posible conflicto de interés del director de Administración del INE, Octavio García, que pasó de proveedor a administrador del millonario presupuesto del instituto, es insostenible. Ayer la diputada Marcela Guerra, del PRI, exigió a Guadalupe Taddei una posición clara y tajante sobre si existe o no un conflicto de interés y, de existir, actuar conforme a las leyes y dar el ejemplo, ya que exige a los partidos transparencia y no actúa con el mismo rigor de manera interna.

MC, a la caza de panistas

Movimiento Ciudadano está a la caza de panistas en Guanajuato para tener candidatos competitivos en la elección de 2030, así lo dejó ver el dirigente del partido, Jorge Álvarez Máynez, en una visita a la entidad. El dirigente emecista declaró que la alcaldesa panista de León, Alejandra Gutiérrez, “tiene todas las condiciones para ser gobernadora”, aunque claro, no bajo las siglas del PAN, con quien la edil tiene pleito, sino con el partido naranja. Faltan cuatro años para la elección de 2030, pero no está de más empezar a pavimentar el camino.

Hijo de Lobo… lobito

Quedó claro el poder de presión del experredista y hoy diputado federal de Morena por la CDMX, Víctor Hugo Lobo, que impuso a su hijo como diputado local en el Congreso capitalino. A pesar de que el junior era sólo suplente, le pasó por encima al diputado propietario, Gerardo González, y se quedó con la curul. Después de varias semanas de tensión y pleitos, González García, que ya había regresado a sus actividades, no aguantó y ayer anunció que de nuevo tomará una licencia para dejarle la dieta… perdón la curul, al diputado Lobito.