Lo que Taddei no quiere ver

Desde la licitación del jugoso contrato para la producción de credenciales de elector en diciembre, en este espacio se advirtió del conflicto de interés por parte del titular de la Dirección de Administración, Jesús Octavio García González, pues había fungido como representante de una empresa que pretendía llevarse el millonario contrato y ahora maneja los casi 15 mil millones de pesos que tiene el INE de presupuesto. Resulta que la única que parece no ver el conflicto de interés es la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, que ha omitido pronunciarse sobre el tema.

Ponen freno al poder en Campeche

El ilimitado poder de la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, se topó con pared y diputados locales de su propio partido pusieron freno de mano a sus excesos. El pleito en la familia política de la ‘4T’ comenzó desde noviembre del año pasado, cuando 10 de los 16 legisladores de la mayoría guinda en el Congreso local se negaron a autorizarle un endeudamiento de mil millones de pesos. La mandataria se enojó tanto, que hasta una orden de aprehensión fabricó en contra del presidente de la Jucopo local, Antonio Jiménez. Por lo pronto, ya reinstalaron legalmente el fuero para los legisladores. Digo, por si las moscas.

Llamado a la calma

Aunque admitió que hay una preocupación expresada por diversos actores académicos, expertos, instituciones, funcionarios electorales, juristas y legisladores por la reforma electoral anunciada, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, los llamó “a la calma”. Comentó en los solitarios pasillos del Palacio Legislativo que hasta el momento “no hay nada”. Desde luego, les ofreció que, si llega, abrirá las puertas a todos para “perfeccionar el instrumento normativo”. Los escucharán, pero que los tomen en cuenta… ya se verá.

Guerra interna a la vista

Adán Augusto López ha decidido guardarse el nombre de quienes armaron todo el asunto del Cártel de La Barredora en su contra. Aunque ya dejó la coordinación política de su partido en el Senado, prefirió mantener el silencio. Eso sí, el legislador de Morena aseguró que tiene “plenamente identificados a algunos compañeros del movimiento” que también participaron. Parece que se avecina una guerra interna de pronóstico reservado.

Identifican el foco rojo

La senadora Geovanna Bañuelos aseguró que no fue el Partido del Trabajo el que “puso el cascabel al gato” por la reforma electoral, pues es fundador del movimiento de la autollamada cuarta transformación. Prácticamente echó la bolita a los aliados del PVEM, pues recordemos que ha sido esa bancada la que dobló al Ejecutivo para pasar la ley contra el nepotismo de 2027 a 2030. ¿Los del partido del tucán ya estarán en la mira?

En defensa de la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum, a solicitud del inquilino de la Casa Blanca, ha desplegado 10 mil soldados en la frontera con Estados Unidos. Ha entregado 92 capos del narcotráfico sin mediar proceso de extradición. También ha dejado de enviar petróleo crudo a Cuba a solicitud de Washington. Pero ayer aseguró: “No somos Santa Anna”, luego de que Donald Trump calificó como heroica la invasión estadounidense en México en 1847. “Hay que defender la soberanía”.

GN enluta a familia por pasarse un alto

Lamentable fue lo ocurrido ayer en Ecatepec, Estado de México, cuando el camión de la Guardia Nacional, placas 303477, circulaba en el carril confinado del Metrobús, se pasó un alto y atropelló a los conductores de una motocicleta que atravesaban la avenida. La escena se viralizó en redes sociales y, de acuerdo con los reportes oficiales, el conductor de la motocicleta falleció y su acompañante resultó herida. El video es claro sobre quién tuvo la culpa. Ojalá que la GN, a cargo ahora del general Guillermo Briseño Lobera, se haga responsable de los daños causados.