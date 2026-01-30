Regaño a diputados de la CDMX por su cabaret

En referencia al espectáculo de teatro-cabaret que montó la compañía Las Reinas Chulas en pleno salón de sesiones del Congreso de la CDMX, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, sostuvo su dicho de “el respeto a la cámara ajena es la paz”. Pero no se contuvo y criticó que “la solemnidad, la sobriedad y el decoro no pueden alterarse”. “Soy clásico, ya mi edad no me permite otra cosa; soy un legislador clásico y a mí no me gusta ese tipo de distorsiones de lo que es un salón de sesiones. Mis mayores me enseñaron a respetar la sobriedad de un salón oficial, es nuestro principal centro de trabajo”.

Tellaeche suma otra derrota

José Antonio Romero Tellaeche sumó otra derrota ayer, luego de que un juez en materia administrativa se negara a reinstalarlo en la dirección del CIDE. Aunque se admitió a trámite su amparo, se negó la suspensión provisional y se fijó la audiencia incidental el 6 de febrero, y todo parece indicar que el resultado será el mismo: Romero Tellaeche no regresará al CIDE, pues la Secretaría de Ciencia informó que su destitución responde a que incumplió por tres años con su obligación de presentar el informe de autoevaluación el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro y al descontento de la comunidad estudiantil y académica por su conducción de la institución.

Vuelve CCH por fin a clases

Luego de 133 días de pausa, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM anunció que el martes 3 de febrero retomará las clases presenciales. El camino para llegar a este punto fue largo, pues luego del asesinato de un estudiante dentro del plantel el de 22 de septiembre, la incertidumbre se apoderó de la comunidad estudiantil que, a través de movilizaciones y la negativa de regresar a clases hasta que no hubiera condiciones de seguridad, logró la instalación de controles de acceso, botones de pánico y brigadas universitaria.

Olvida PT la electoral en su agenda

Queda claro que el tema no les interesa o no les conviene. En la agenda legislativa que el líder del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, dio a conocer ayer, ni siquiera menciona la propuesta de reforma electoral. Adelantó que en el periodo de sesiones que iniciará el domingo sus prioridades serán “promover una agenda que pondere los ideales de izquierda”, y enlistó reformas para la jornada laboral de 40 horas, para garantizar los derechos de las mujeres, el cuidado del medio ambiente, de las energías renovables, para crear “infraestructura verde”, la “reducción de la desigualdad” y para que “el futuro sea inclusivo, equitativo injusto”.

Saludo Sheinbaum-Melania

Llamó mucho la atención ayer que la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conversación que sostuvo con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por 40 minutos, tuvo la oportunidad de saludar a la primera dama estadounidense, Melania Trump, quien, por cierto, recién estrenó en Washington un documental financiado por Amazon en el que aborda la antesala de la investidura de su marido en 2025. De acuerdo con Sheinbaum, “mientras hablamos llegó su esposa Melania, entonces tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA”.

Tampoco los diputados federales están seguros

Frente al atentado y balacera en contra de los diputados locales de MC en Culiacán, Elizabeth Montoya y Sergio Torres, el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, advirtió: tampoco los diputados federales están seguros. “Yo no tengo seguridad, no tengo autos blindados, no me acompañan séquitos de guardaespaldas y no creo que haya un coordinador que lo tenga; tampoco creo que haya diputados en lo individual que lo tengan. No tenemos ningún tipo de seguridad”. Dijo que “por fortuna no ha ocurrido nada y toco madera para que no ocurra nada”. ¿Medidas a tomar?, se le cuestionó. “Cuidarse y encomendarse a Dios”… Sin palabras.