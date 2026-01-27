Histórica Comisión Permanente con poder femenino

Con alegría y empoderamiento, diputadas y senadoras celebraron ayer la clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que, en una situación inédita, la Mesa Directiva estuvo presidida sólo por legisladoras. Tan fue histórico el hecho que, al finalizar sus labores en el primer receso del segundo año de ejercicio de la actual legislatura, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, de Morena, dijo que es necesario reformar hasta el Reglamento en materia de lenguaje de género para el funcionamiento de la Permanente. También la presidenta de los diputados, la panista Kenia López, expresó con orgullo desde su micrófono: “¡La Mesa, toda, es de mujeres!”.

Se aferra al cargo

Luego de una gestión marcada por el repudio estudiantil y una afrenta legal contra académicas que lo acusaron de plagio, José Antonio Romero Tellaeche fue destituido de la dirección del CIDE por la Secretaría de Ciencia y ésta designó en su lugar a la académica Lucero Ibarra. Lejos de aceptar su destino, Romero Tellaeche decidió aferrarse al cargo y en un oficio comunicó que en tanto no se acredite una causa de remoción anticipada prevista en la ley, “conserva plenamente su responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo”. ¿Qué hará el académico?, ¿atrincherarse en su oficina? Es pregunta.

Las argucias del abogado de ‘El Chapo’ canadiense

Aunque ayer por la mañana la presidenta sostuvo que no hay operaciones conjuntas con autoridades estadounidenses en suelo mexicano, el abogado de Ryan Wedding cuenta otra historia. Anthony Colombo, como parte de su estrategia legal, aseguró al medio canadiense CBC que su cliente “No se entregó. Fue detenido. Fue arrestado”. El litigante aludió a la captura de Maduro para afirmar que, “dado que el gobierno de Estados Unidos está entrando unilateralmente en (un) país soberano y deteniendo a alguien, se puede comprender la preocupación que pueda tener esa entidad soberana”. Veremos todavía historias sobre este caso.

Se deslindan de miniserie del INE

Los consejeros electorales Carla Humphrey, Dania Ravel y Martín Faz se deslindaron del contrato por un millón 157 mil pesos que el INE otorgó a Gilberto Solís Mendívil para la realización de una miniserie sobre la elección judicial. Parece que recordaron que el proveedor fue sentenciado por irregularidades que ascienden a 240 millones de pesos en Hidalgo. Los consejeros saben que la atribución de otorgar contratos corresponde a la Junta General Ejecutiva del INE y ante el tufo de corrupción, prefirieron marcar distancia.

El triunfo de Jara

“Quienes pretenden ver el resultado de ayer como una derrota, nos hicieron lo que el viento a Juárez”, soltó ayer el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. El mandatario morenista minimizó los votos en su contra en la consulta de revocación de mandato y dijo que “representan menos votos que la suma de los votos obtenidos en 2022 por PRI, PAN, MC y PRD”. Pero en la canasta opositora colocó al PT, partido en el que milita su acérrimo rival y paisano, Benjamín Robles: “Y si a esos votos le sumamos ahora los que obtuvo el PT en ese momento: 60 mil 218 votos, tenemos que el potencial mínimo de votos de nuestros opositores es de 422 mil 292 votos”.

Una reforma que no llega

A menos de una semana de que comience el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, no hay señales de que se haya obtenido un acuerdo en el tema de la reforma electoral. Y, sí, uno de los elementos que ha evitado el consenso en el bloque de la ‘4T’ es el Partido del Trabajo, quien, con el Partido Verde, siguen empujando por no perder el negocio, perdón, la presencia política, y no aceptan ni la eliminación de los plurinominales ni tampoco la reducción del financiamiento público a los partidos. Veremos al final cómo se resuelve el acertijo.