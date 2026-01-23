Las buenas señales en energía

En este arranque de un año que se aprecia muy desafiante para la economía, uno de los sectores que resultarán fundamentales es el de la energía. No se ha subrayado suficientemente el importante cambio producido en el sector eléctrico, en donde hay en curso inversiones privadas del orden de 4 mil 750 millones de dólares, en gran medida, en renovables. La nueva política, gestionada por la secretaria de Energía, Luz Elena González, es clave para garantizar la provisión de energía que nuevos proyectos de inversión requieren. Nada que ver la apertura que hay con la cerrazón que hubo en la gestión anterior.

Acuerdan la Corte y la CIRT impulsar información responsable

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, ministras y ministros se reunieron con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En el encuentro, bajo la premisa de que la libertad de expresión es un derecho esencial para la democracia, acordaron propiciar una relación cercana que brinde certeza jurídica y garantice a la ciudadanía información clara, veraz, oportuna y responsable sobre los asuntos judiciales de interés público que impactan en la vida diaria de los mexicanos. Enhorabuena.

Pablo Gómez, a escuchar consejos especializados

Le guste o no, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, no sólo ha tenido que recibir a los partidos aliados y escucharlos, sino que ha debido abrirse –todo parece indicar que por órdenes de arriba– a voces expertas para enriquecer la propuesta. Así, ayer don Pablo se reunió con el presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz. El objetivo, explicó el magistrado, es brindar acompañamiento técnico e institucional a la comisión para construir la reforma y, una vez aprobada, implementarla con rigor jurídico, imparcialidad y responsabilidad democrática. Vamos, para que esté bien hecha, pues.

Se adelanta el PAN e inicia plenarias

Con sus ponentes en contra de la reforma electoral como uno de los primeros temas, la bancada panista en San Lázaro se adelanta y viaja desde el lunes 26 a la ciudad blanca de Mérida, para arrancar el ciclo de reuniones plenarias de los partidos, previo al arranque del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero. Anticipan que tendrán a Lorenzo Córdova, entre otros, para armar su batería de ataque contra la reforma electoral de Sheinbaum. Morena, PRI, PT y PVEM ya anunciaron que dejarán para el 30 y 31 sus reuniones internas para definir agendas. Total, no hay prisa.

Queja diplomática

La Asociación del Servicio Exterior Mexicano se pronunció porque la SRE no normalice, justifique o minimice el hostigamiento y el acoso laboral, tras darse a conocer la conducta de Josefa Gonzalez-Blanco, embajadora saliente de Reino Unido. Resaltó que México firmó el convenio de la OIT, que busca erradicar esa práctica. Eso sí, como grupo diplomático, se mostró polite y sólo echó la crítica a la cancillería mas no hacia la presidenta, quien afirmó no habrá investigación contra la chiapaneca. Y claro, si López Obrador le perdonó sus desplantes y hasta la premió con la embajada, ni modo que ahora le toque si quiera un regaño.

Avances para la participación ciudadana

Para aquellas voces del oficialismo que cuestionan que los organismos electorales locales no hacen nada cuando no hay proceso electoral, ayer el IECM dio muestra de su trabajo constante. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los modelos de los materiales que serán empleados en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027. Lo que se busca es garantizar certeza, accesibilidad y secrecía del voto en estos ejercicios de participación ciudadana.