Lenia Batres insiste en acabar con la cosa juzgada

A pesar del voto de siete ministros contra un párrafo que pone en riesgo la cosa juzgada, Lenia Batres insistió en que así saldrá la sentencia y si quieren los demás otra cosa, que hagan sus votos aparte. Yasmín Esquivel le recordó que las sentencias deben salir como las vote la mayoría y no como quiere el ponente, pues son las que fijan los precedentes. Hugo Aguilar de nuevo fue incapaz de poner orden. Qué vergüenza que pase esto en el máximo tribunal del país por la inexperiencia de éste y el autoritarismo de Batres.

¿Ahora sí van contra la corrupción?

Ayer el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar dio a conocer que “iniciamos formalmente los trabajos para la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, atendiendo el llamado de la presidenta @Claudiashein para construir un nuevo sistema con objetivos claros, un programa sexenal y una estructura eficaz que combata la corrupción, fortalezca la transparencia y ponga fin a la impunidad”. Uff… y vaya que hay trabajo por hacer, empezando por los casos de casa, ¿verdad?, llámese Segalmex, huachicol fiscal, La Barredora…

Refuerzos ‘de lujo’

No cabe duda que Somos México está apostando por los nuevos valores de la política, las jóvenes promesas. La agrupación que busca convertirse en partido político sumó nada menos que a Enrique de la Madrid, expriista y secretario de Turismo de Peña Nieto. “Muchos mexicanos me preguntan constantemente: ‘¿Y qué hacemos, Enrique?’ Preocupados –con razón– por la crisis del sistema de salud, por la inseguridad, por una economía que no crece y por un país que parece perder rumbo”, compartió. A lo cual recomendó apoyar la creación del partido de la ‘Marea Rosa’. Así los nuevos rostros de la política.

‘Un grupo coreano muy famoso’

En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era cuestionada sobre la transparencia en los precios de los boletos de un concierto musical que vende Ticketmaster, mostró sus conocimientos en torno al grupo ‘BTS’: “es un grupo coreano muy famoso, que le encanta a los jóvenes, y viene a México. Y hubo todo un problema ahí relacionado con ‘BTS’”. La mandataria parece estar muy bien informada sobre los grupos musicales que les gustan a los jóvenes. Qué bueno.

GN, bajo la mira por docente de la Ibero

La Guardia Nacional se encuentra en el ojo del huracán, luego de que Leonardo Ariel Escobar Barrios, docente de la Universidad Iberoamericana, denunció haber sido víctima de violaciones a sus derechos humanos durante el periodo en que permaneció desaparecido en Nuevo León y acusó directamente a elementos de la GN de fracturarle tres costillas y sacarlo de la terminal, obligándolo a asumir una situación de calle. El caso revive el debate sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por corporaciones de seguridad y la advertencia de la oposición de que pasar el mando de la Guardia a la Defensa sólo aumentaría estos casos.

Se estrena ministro en retiro como profesor del ITAM

El ministro en retiro Javier Laynez se estrenó como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, luego de ser removido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la reforma judicial. Laynez Potisek se suma a la larga lista de funcionarios que una vez concluido su paso por el servicio público se unen a la academia, un espacio en el que seguramente no pasará desapercibida su crítica al gobierno en turno.