Renovado el TFJA

Comenzó la gestión del nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva Gálvez ¿Lo recuerdan? Fue el jefe de Gobierno de transición que entregó CDMX a Sheinbaum en 2018. Elegido por unanimidad, releva a Guillermo Valls Esponda quien, si no lo llaman a nuevas misiones por los servicios prestados al segundo piso de la ‘4T’, continuará como magistrado en la Sala Superior del mismo tribunal, ahora con las vacantes cubiertas luego del abandono del sexenio anterior. Todo indica que en este caso será una transición de terciopelo.

Pide alcalde sacar algunas embajadas de la MH

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que solicitarán a la cancillería la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de la demarcación. El panista afirmó que no se puede recibir de brazos abiertos a quienes “representan gobiernos criminales y dictaduras que han abusado del pueblo”. Eso sí, reconoció que la solicitud quizá no cambiará nada, y tiene razón, pues la ‘4T’ ha demostrado su apoyo a los régimenes que gobiernan esos países. Pero además porque sabe bien que no tiene ninguna atribución en política exterior. Por cierto, no dijo ni pío de la embajada de EU cuando endurecieron las redadas contra migrantes, incluidos mexicanos.

Llega el tema de la ‘cosa juzgada’ otra vez a la SCJN

Todo parece indicar que la SCJN seguirá dando de qué hablar. Hoy se prevé el análisis de un asunto polémico, pues resolverá la “consulta a trámite” de un recurso de revisión sobre una sentencia de la extinta segunda sala. La ministra Lenia Batres, ponente del proyecto, pide no reabrir el caso por ser “cosa juzgada”, pero curiosamente en el mismo proyecto recuerda que la Corte sí puede reabrir algunos casos aunque estén considerados como cosa juzgada, si la resolución derivó de una “situación fraudulenta” de los anteriores ministros. La lectura que expertos han hecho es que la “ministra del pueblo” insistirá, bajo ese concepto, en reabrir casos que se pensaban definitivos.

Las giras presidenciales

El fin de semana, llamó mucho la atención una declaración que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó, de gira por Tlalnepantla, Estado de México. La jefa de Estado llamó a los jóvenes a seguir activos porque “esta transformación hay que defenderla, no pueden llegar nuevos gobernantes que regresen al pasado”.

Alistan protesta contra legalización de desalojos

Colectivos en defensa de la vivienda digna convocaron a una manifestación hoy contra el proyecto de la ministra María Estela Ríos que propone reconocer la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de CDMX, asegurando que un desalojo bajo mandato judicial no se considera forzoso. Los activistas advierten que el proyecto podría dejar desprotegidos a miles de inquilinos, en un contexto donde los desalojos se han intensificado.

Costumbres del pasado

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer un acto en Guanajuato, donde representantes de las comunidades indígenas le hicieron no sólo una limpia con incienso, sino, además, le colocaron collares de flores. Al más puro estilo de la clase política que busca congraciarse con ese sector del electorado.

Priistas, engallados en Durango

La cúpula priista anduvo muy animada y activa en Durango, pero sobre todo muy presuntuosa de su góber Esteban Villegas, que “demuestra que sí sabe gobernar”, como expresó Carolina Viggiano, secretaria general del partido. A ver si eso se mantiene, y no termina por ser un político de “nalgasprontas” como calificó la priista hace meses a aquellos exgobernadores priistas que se fueron con Morena.