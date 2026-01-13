Consejeras ‘desairan’ a Gómez

La ausencia de las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala destacó ayer en la reunión en la que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral entregó a Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, su propuesta de mejora en materia electoral. Aunque se intentó justificar su ausencia por motivos de agenda, llama la atención que es la segunda vez que Ravel prefiere no encontrarse con el morenista. ¿O será más bien que quiere deslindarse del llamado bloque guinda en la Herradura de la Democracia?

¿Autonomía o no?, ese es el dilema

Hablando del aparato administrativo y judicial en materia electoral, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, se atrevió a decir sin tapujos que él siempre se ha opuesto a usar la palabra autonomía. De inmediato, Alejandro Moreno, líder del PRI, reaccionó: “¿Cómo se atreve a decir que el @INEMexico no debe ser autónomo? Es una confesión descarada de sus intenciones”. Si bien Alito carece de autoridad moral para hablar de contrapesos, dada la forma en que se ha adueñado del PRI, la verdad es que tiene un punto...

Impulso a la inversión pública

La presidenta Claudia Sheinbaum prevé presentar la próxima semana el esquema de ampliación de la inversión pública en obras de infraestructura con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y, sobre todo, generar bienestar a través de mejores salarios. La novedad es que la mandataria anticipó que será a través de la inversión mixta y la inversión privada. A ver qué empresario invierte en un país con cada vez menos instituciones autónomas.

Alertan por contratación en PJF

Donde se prendieron los focos rojos fue en el Órgano de Administración Judicial. Y es que se asegura que Javier Hernández Flores fue contratado en la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. El tema es que dicha persona, procedente de Durango, dejó en aquella entidad una estela de señalamientos por presunta corrupción. Se dice que “escondió” dinero del erario para luego usarlo en su campaña como candidato a presidente municipal de la capital de aquel estado por el PRI. Sería bueno que el ministro Hugo Aguilar revise el caso para evitar manchas en el nuevo Poder Judicial.

La Corte discute darle más poderes a la UIF

La SCJN sigue desahogando los temas de alto impacto mediático. Este martes, entre los casos que se discutirán, según la lista publicada ayer, está la acción de inconstitucionalidad 58/2022. En el proyecto de la ministra Loretta Ortiz se perfila avalar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, para bloquear cuentas bancarias sin autorización de un juez o de la FGR, como lo prevé un decreto de 11 de marzo de 2022 emitido por el expresidente López Obrador.

Explicación con muñequitos

No cabe duda que el segundo piso de la ‘4T’ no suelta la imagen de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría del Trabajo, a cargo de Marath Baruch Bolaños, publicó un reel para explicar con ternurines (sí, esos animalitos humanizados de juguete) los beneficios del aumento al salario mínimo. Del clip resalta que abre con un gatito disfrazado de AMLO expresando la consigna: “No vamos a tener gobierno rico con pueblo pobre”.

Alistan Utopía Canina

En medio del conflicto por el Refugio Franciscano, en el que hay acusaciones de favorecer a empresas inmobiliarias y maltrato animal, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reiteró que su administración no está interesada en el predio que se disputan particulares y que su único interés es el bienestar animal, por lo que anunció la construcción de la Utopía Canina, para atender a los 936 animales que fueron retirados del predio por una orden judicial. La mandataria anunció que el albergue estará listo en cuatro meses.