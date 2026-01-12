El INE, por fin, entrega su propuesta

No hay plazo que no se cumpla y por fin llegó el día en el que el INE, que preside Guadalupe Taddei, entregará a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral sus propuestas de mejora para el sistema electoral mexicano. El documento incluye más de 200 propuestas elaboradas por los consejeros electorales y fue el resultado de múltiples reuniones, atropelladas muchas de ellas. Entre las sugerencias a implementar están separar la elección judicial de la ordinaria, fortalecer los mecanismos de fiscalización y cambios en las boletas para la elección de jueces.

Ni desaire ni ruptura

Gran revuelo causó el fin de semana un video que fue utilizado por algunos para crear “una dramática telenovela” que advertía una ruptura. En la imagen se ve al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante una gira presidencial por Guerrero. De pronto pasa frente a él Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, quien saluda a todos a su alrededor menos a García Harfuch. Ayer el propio secretario de Seguridad aclaró la situación. Explicó que para cuando ocurrió el hecho ya se habían saludado cuando menos en siete ocasiones… En síntesis, no hubo desaire ni nada de eso. Así que mejor dejen de especular.

Contra la UNAM, por un libro

A la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, no le cayó nada en gracia la publicación del libro La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, editado por la UNAM, y anunció que presentará una solicitud de información para saber cuánto le pagaron a Lorenzo Córdova, expresidente del INE, por escribir en el libro. Lo que la diputada desconoce es que el expresidente del INE no figura entre los autores de dicho libro, y no conforme con el yerro, acusó que la UNAM es utilizada como “espacio de propaganda política de Claudio X. González”.

Animalistas se movilizan

Animalistas se movilizaron el domingo en apoyo al Refugio Franciscano y exigieron al gobierno de la Ciudad de México devolver a los 936 animales que el jueves fueron asegurados. Al grito de “fue despojo, no fue no rescate”, los activistas marcharon por Paseo de la Reforma y llegaron al Zócalo de la Ciudad de México y denunciaron que no hay certeza sobre el paradero de los animales, pues sólo un grupo de 300 fue trasladado al Ajusco. El conflicto lejos de ser resuelto con la acción del pasado jueves, se acentúa.

Receta un ‘se los dije’

Como casi no le gusta llamar la atención, el fin de semana el senador Gerardo Fernández Noroña destacó un “se los dije” sobre las aspiraciones de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, para otro cargo; sin embargo, en esta ocasión evitó replicar aquellos calificativos de “ambiciosa y fascista”, los cuales le valieron un regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos que el legislador morenista dijo hace poco más de un mes que “la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que gane hay un mar de distancia”.

Duelo en redes sociales

Por cierto, la gran justificación de Gerardo Fernández Noroña luego de que apareció plácidamente dormido en un avión procedente de Roma, fue que no se trataba de primera clase, sino bussiness. Lo que sea, no quita que el mexicano promedio no tenga ni siquiera para un vuelo nacional, menos para cruzar el continente. La derecha se dio vuelo con las críticas, pero las redes sociales también hicieron lo propio, y recordaron aquel momento en que Ricardo Anaya, senador del PAN, jugó a ser pobre durmiendo en el suelo, y con cobijas como las del pueblo.

Antes y después de Palacio

En redes sociales circula un video en el que se ve a Claudia Sheinbaum, antes de ser presidenta y estaba en la oposición, en la que sostiene férrea y enérgicamente a los cuatro vientos que “atrévanse a quitarnos nuestro petróleo y nos verán a las mujeres organizadas en las calles”, porque “la patria no se vende, la patria se defiende”, lo cual contrasta con la realidad actual cuando vive en Palacio Nacional y regala petróleo a la dictadura de Cuba, aunque sea con el argumento de que es por razones humanitarias.